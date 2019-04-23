親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56聯合新聞網 文／遊妤思

日本「迴轉甜點」現在台灣也可以吃的到！位在台中勤美的炎香亭，是全台首家「迴轉甜點」店，療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台畫面，在前陣子引起網路一波熱烈討論。而這次將於5/18舉辦「甜點大胃王」挑戰賽活動，優勝者不只可以處於甜食天堂中，還可以獲得萬元獎金，甜點控們心動就快來挑戰！

圖／台灣首家「迴轉甜點」精緻的可愛甜點。網友eatha.foodie授權
圖／台灣首家「迴轉甜點」精緻的可愛甜點。網友eatha.foodie授權
分享

位在台中勤美綠園道的炎香亭，原本是主打迴轉港點的人氣店家，於4月初時將菜單全面翻新，延用原本的迴轉特色，轉攻甜食市場。

圖／療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台。擷取自粉絲團。
圖／療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台。擷取自粉絲團。
分享

25餘種的精緻甜點與美食，在旋轉台上供顧客挑選品嚐，光是「迴轉甜點」這稱號就夠讓少女們瘋狂了，假日還推出90分鐘「388甜點吃到飽」活動，對於甜點控來說真的高CP值的選擇。平日則以單點收費，並依色盤價位去計算。若想體驗「迴轉甜點」的魅力，也可以參考看看。

圖／啵啵珍珠，NT.100元。基底以奶茶作為冰磚、搭配Q彈珍珠。網友eatha....
圖／啵啵珍珠，NT.100元。基底以奶茶作為冰磚、搭配Q彈珍珠。網友eatha.foodie授權
分享

圖／泰式奶茶布丁，NT50元。偏像布蕾般的軟綿口感，富有濃郁的泰奶香。網友eat...
圖／泰式奶茶布丁，NT50元。偏像布蕾般的軟綿口感，富有濃郁的泰奶香。網友eatha.foodie授權
分享

圖／漢堡堡馬卡龍，NT100元。精緻的馬卡龍甜點，旁有偽裝薯條的棒棒餅乾，沾著果...
圖／漢堡堡馬卡龍，NT100元。精緻的馬卡龍甜點，旁有偽裝薯條的棒棒餅乾，沾著果醬，十分有趣。網友eatha.foodie授權
分享

這次的「甜點大胃王」挑戰賽將於5/18中午12:00正式開始，只要年滿16歲就具有參賽資格，賽制分為五輪，每輪挑戰時間20分鐘，以每輪前30%挑戰者晉級下一回合，直到甜點大胃王誕生。冠軍可獲得萬元獎金之外，最讓人心動的是，能以200元報名費把甜點無限吃到飽，這可比假日388吃到飽活動還優惠阿！

圖／甜點大胃王比賽。擷取自粉絲團。
圖／甜點大胃王比賽。擷取自粉絲團。
分享

壽司吃到飽已經很幸福了，沒想到甜點也可以吃到飽，若還在遠觀的甜點控們，不妨趁著這次活動來朝聖下「迴轉甜點」，記得於5/10前完成報名，才有參賽資格喔，詳情請參閱粉絲團公告。

圖／迴轉甜點，假日推出高CP值的「388吃到飽方案」擷取自粉絲團(左)、以及網友...
圖／迴轉甜點，假日推出高CP值的「388吃到飽方案」擷取自粉絲團(左)、以及網友eatha.foodie授權(右)
分享

炎香亭勤美誠品店

地址：西區公益路68號B1

營業時間：週一至週五11:00-22:00 ；週六至週日 10:30-22:00

消費方式：平日單點，色盤價錢分別為$50、$70、$80、$100；假日每人$388吃到飽限時90分鐘

✳無提供預約、僅現場侯位。


炎香亭 「甜點大胃王」挑戰賽

活動時間：5月18日

報名辦法：

參賽者須年滿16歲以上，同時要攜帶身分證件（身分證、健保卡、學生證）到現場。網路下載報名表填寫完成後，需到現場報名繳費或匯款確認，才算完成報名程序。

活動獎項：

目前冠軍、亞軍、季軍的獎金分別為10000元、6000元與3000元，還有炎香亭折價券鼓勵每位參賽者。

(粉絲團公告連結)

甜點吃到飽壽司CP值港點

相關新聞

超人氣珍珠泡芙怎麼咬都爆漿！IG南北兩大夯店推薦

2019-04-22 15:12

午後時光、杜老爺聯手！特濃「重乳奶茶雪糕」高還原網友狂推！

2019-04-21 17:40

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-12 10:00

夢幻紫誘惑！ 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」 攻佔芋頭控的心

2019-04-11 14:30

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

學生私藏名單！超純水果冰淇淋尬冰沙　台中美味冰品

2019-04-06 16:30

搖晃Q彈！大布丁扣黑糖珍珠霜淇淋 邪惡組合IG立馬燒了

2019-04-02 20:24

GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00

飄香20載！ 「朋廚烘焙坊」的手作魔力 不時帶來驚喜滋味

2019-03-18 15:29

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣 3月15日起６間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯　少女心直接噴發！

2019-02-26 12:00

人手一杯！高雄「抹茶馬卡龍薯條」搭配抹茶醬吃超濃香

2019-02-16 18:00

眷村裡的新生命！屏東自然綠人文咖啡館「超夢幻三層英式下午茶」

2019-02-15 11:00

十大禮盒盤點／中式拚西式糕點比人氣

2019-01-31 15:28

大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00

多拿滋與卡娜赫拉聯名推草莓季 這三天買3送1

2019-01-17 18:00

草莓季甜點來啦！東區下午茶「爆量草莓杯」被熱議　一天只有12杯

2019-01-17 15:30

不敗大人味！ 微風南山這三家抹茶商品不能錯過

2019-01-13 11:00

只賣21天！HERSHEYS聯名杜老爺推超濃郁雪糕　只在全聯獨賣

2018-12-24 10:51

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

貴婦式下午茶聚會　台南「法式精品甜點」強勢回歸！

2018-12-20 15:32

抹茶控不辭千里！自高雄嚐一口「道地抹茶」

2018-12-18 16:00

mine mine一周年 推出限量50組「耶誕午茶組」

2018-12-11 19:00

龍山寺美食推薦「三六圓仔店」起司黃金燒麻糬、紅豆湯圓

2018-12-07 10:00

超逼真！85度C「滷肉飯蛋糕」每份捐50元作公益

2018-12-06 14:00

巧克力控暴走！變化無窮的美味讓人難以抗拒它的魅力

2018-12-01 16:32

周末驚喜！ GODIVA巧克力霜淇淋限時買一送一

2018-11-28 15:40

超驚艷無框架甜點！世界冠軍陳立喆 讓金馬獎開幕晚會的貴賓們都尖叫了

2018-11-20 10:02

快衝啊！蜷尾家 X 美少女戰士霜淇淋 只賣這3天

2018-11-09 16:16

高雄「雪花冰」名店！滿滿水果堆疊 自拍一百張再開動吧

2018-11-03 22:00

視覺味蕾都滿足！拜訪甜蜜新景點at巴黎甜點

2018-11-02 18:33

超人氣散步甜食！外帶甜點走到哪裡甜到哪裡

2018-10-29 15:32
看更多

熱門文章

太瘋狂了！星巴克「買一送一」連續21天獎不完 今日下午4點、12日加碼優惠贈送

2019-04-09 11:03

百頁豆腐是不是豆腐 化工博士分析成份後嚇壞這群人

2019-04-08 14:49

義美冰品快閃買一送一！冰餅、冰淇淋輪番上陣

2019-04-08 11:14

不只花椰菜菠蘿！全家「辻利抹茶季」麻糬麵包、日式薄餅、限量抹茶拿鐵全都有

2019-04-09 16:11

開工小確幸 OK超商推大杯拿鐵、美式咖啡買二送二

2019-04-08 08:55

百元有找！ 全聯X朝霧茶莊4/12推出7款「日月潭紅茶系列甜點」

2019-04-10 00:10

好像吃爆米花！第一罐黑松「爆米花沙士」10日登場

2019-04-09 18:16

泰國必買零食！ 「雀巢奇巧奶茶風味巧克力」來台開賣

2019-04-09 18:29

小7「台灣小吃零食」第二發！飛燕煉乳、牛頭牌沙茶醬都變復古味零食

2019-04-09 16:57

日本人氣起士塔「安普蕾修」4/11美麗華快閃 這三天享買一送一

2019-04-09 17:19

牽絲起司滿餡土石流！IG人氣碳烤吐司拯救夏日胃口

2019-04-09 18:17

她到好市多購買知名巧克力 拆封驚見小蟲瘋狂蠕動

2019-04-09 09:50

少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-09 09:39

小七首推台灣人氣小吃賞　豬血糕口味洋芋片、大腸麵線變王子麵超狂還原！

2019-04-08 12:30

PAUL春季新品主打法式野餐風 焦糖雲朵千層酥、春日麵包登場

2019-04-08 15:30

紐約超人氣餐廳Chefs Club Taipei　登台進駐微風信義

2019-04-09 13:38

搶攻25億「紅金」商機 全聯「葡萄酒大賞」這天囤貨最划算

2019-04-10 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top