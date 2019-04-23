台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰

2019-04-23 16:56 聯合新聞網 文／遊妤思



日本「迴轉甜點」現在台灣也可以吃的到！位在台中勤美的炎香亭，是全台首家「迴轉甜點」店，療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台畫面，在前陣子引起網路一波熱烈討論。而這次將於5/18舉辦「甜點大胃王」挑戰賽活動，優勝者不只可以處於甜食天堂中，還可以獲得萬元獎金，甜點控們心動就快來挑戰！

圖／台灣首家「迴轉甜點」精緻的可愛甜點。網友eatha.foodie授權 分享 facebook

位在台中勤美綠園道的炎香亭，原本是主打迴轉港點的人氣店家，於4月初時將菜單全面翻新，延用原本的迴轉特色，轉攻甜食市場。

圖／療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台。擷取自粉絲團。 分享 facebook

25餘種的精緻甜點與美食，在旋轉台上供顧客挑選品嚐，光是「迴轉甜點」這稱號就夠讓少女們瘋狂了，假日還推出90分鐘「388甜點吃到飽」活動，對於甜點控來說真的高CP值的選擇。平日則以單點收費，並依色盤價位去計算。若想體驗「迴轉甜點」的魅力，也可以參考看看。

圖／啵啵珍珠，NT.100元。基底以奶茶作為冰磚、搭配Q彈珍珠。網友eatha.foodie授權 分享 facebook

圖／泰式奶茶布丁，NT50元。偏像布蕾般的軟綿口感，富有濃郁的泰奶香。網友eatha.foodie授權 分享 facebook

圖／漢堡堡馬卡龍，NT100元。精緻的馬卡龍甜點，旁有偽裝薯條的棒棒餅乾，沾著果醬，十分有趣。網友eatha.foodie授權 分享 facebook

這次的「甜點大胃王」挑戰賽將於5/18中午12:00正式開始，只要年滿16歲就具有參賽資格，賽制分為五輪，每輪挑戰時間20分鐘，以每輪前30%挑戰者晉級下一回合，直到甜點大胃王誕生。冠軍可獲得萬元獎金之外，最讓人心動的是，能以200元報名費把甜點無限吃到飽，這可比假日388吃到飽活動還優惠阿！

圖／甜點大胃王比賽。擷取自粉絲團。 分享 facebook

壽司吃到飽已經很幸福了，沒想到甜點也可以吃到飽，若還在遠觀的甜點控們，不妨趁著這次活動來朝聖下「迴轉甜點」，記得於5/10前完成報名，才有參賽資格喔，詳情請參閱粉絲團公告。

圖／迴轉甜點，假日推出高CP值的「388吃到飽方案」擷取自粉絲團(左)、以及網友eatha.foodie授權(右) 分享 facebook

炎香亭勤美誠品店

地址：西區公益路68號B1

營業時間：週一至週五11:00-22:00 ；週六至週日 10:30-22:00

消費方式：平日單點，色盤價錢分別為$50、$70、$80、$100；假日每人$388吃到飽限時90分鐘

✳無提供預約、僅現場侯位。

炎香亭 「甜點大胃王」挑戰賽

活動時間：5月18日

報名辦法：

參賽者須年滿16歲以上，同時要攜帶身分證件（身分證、健保卡、學生證）到現場。網路下載報名表填寫完成後，需到現場報名繳費或匯款確認，才算完成報名程序。

活動獎項：

目前冠軍、亞軍、季軍的獎金分別為10000元、6000元與3000元，還有炎香亭折價券鼓勵每位參賽者。

(粉絲團公告連結)