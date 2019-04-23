台灣首家「迴轉甜點」388吃到飽！下月舉辦「甜點大胃王」嗜甜者快來挑戰
日本「迴轉甜點」現在台灣也可以吃的到！位在台中勤美的炎香亭，是全台首家「迴轉甜點」店，療癒的甜點一盤盤佔滿迴轉台畫面，在前陣子引起網路一波熱烈討論。而這次將於5/18舉辦「甜點大胃王」挑戰賽活動，優勝者不只可以處於甜食天堂中，還可以獲得萬元獎金，甜點控們心動就快來挑戰！
位在台中勤美綠園道的炎香亭，原本是主打迴轉港點的人氣店家，於4月初時將菜單全面翻新，延用原本的迴轉特色，轉攻甜食市場。
25餘種的精緻甜點與美食，在旋轉台上供顧客挑選品嚐，光是「迴轉甜點」這稱號就夠讓少女們瘋狂了，假日還推出90分鐘「388甜點吃到飽」活動，對於甜點控來說真的高CP值的選擇。平日則以單點收費，並依色盤價位去計算。若想體驗「迴轉甜點」的魅力，也可以參考看看。
這次的「甜點大胃王」挑戰賽將於5/18中午12:00正式開始，只要年滿16歲就具有參賽資格，賽制分為五輪，每輪挑戰時間20分鐘，以每輪前30%挑戰者晉級下一回合，直到甜點大胃王誕生。冠軍可獲得萬元獎金之外，最讓人心動的是，能以200元報名費把甜點無限吃到飽，這可比假日388吃到飽活動還優惠阿！
壽司吃到飽已經很幸福了，沒想到甜點也可以吃到飽，若還在遠觀的甜點控們，不妨趁著這次活動來朝聖下「迴轉甜點」，記得於5/10前完成報名，才有參賽資格喔，詳情請參閱粉絲團公告。
炎香亭勤美誠品店
地址：西區公益路68號B1
營業時間：週一至週五11:00-22:00 ；週六至週日 10:30-22:00
消費方式：平日單點，色盤價錢分別為$50、$70、$80、$100；假日每人$388吃到飽限時90分鐘
✳無提供預約、僅現場侯位。
炎香亭 「甜點大胃王」挑戰賽
活動時間：5月18日
報名辦法：
參賽者須年滿16歲以上，同時要攜帶身分證件（身分證、健保卡、學生證）到現場。網路下載報名表填寫完成後，需到現場報名繳費或匯款確認，才算完成報名程序。
活動獎項：
目前冠軍、亞軍、季軍的獎金分別為10000元、6000元與3000元，還有炎香亭折價券鼓勵每位參賽者。
留言