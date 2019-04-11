夢幻紫誘惑！ 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」 攻佔芋頭控的心

2019-04-11 14:30 聯合新聞網 文／遊妤思



不用再羨慕日本人了，星巴克推出台灣限定「芋泥布丁」甜點，就是要讓芋頭控吃到嗨，只要看到芋泥系列就忍不住衝動吃上一波的你快來看呀！

芋泥布丁。圖／擷取自星巴克官網 分享 facebook

這款「台灣限定芋頭布丁」於4/10新上市，一份只要75元，熱量成份是192大卡，口味上有濃濃的芋頭香氣，吃得到的滿滿芋泥及芋頭丁，但甜度不會太甜，加上順滑的雞蛋布丁，搭配紫色夢幻包裝，杯身是淡淡的粉紫色，印上星巴克官方logo，再簡單加綴幾處芋頭丁的圖樣，非常吸引芋頭控買來嚐鮮。

聰明的星巴克迷快揪好友一同到前往，搭夏日闖關買一送一活動，喝星巴克咖啡配芋泥布丁，就成了最強的下午茶組合！

圖／感謝Goris' Sky授權提供 分享 facebook

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圖/網友Mi-ni Wang 咪授權 分享 facebook