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少女心大噴發！甜滋滋卡哇伊甜點吃不停

2019-04-07 16:30Taipei Walker

療癒人心的美食中，最讓人心花怒放的非甜食莫屬！融入新鮮草莓等當季水果，在一片粉系空間中，讓封存已久的少女心出來透透氣吧！

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★My Dear Strawberries

2016年創立的My Dear Strawberries工作室，是全台首家創意草莓花束專賣，在網路上營造出好口碑後，為提供更好的服務，2018年底於京華城旁的靜謐巷弄，打造一處充滿少女心的質感實體空間，加入真材實料的草莓甜點饗宴，不時也舉辦各式包場活動。主理人是一對各自負責花藝與行銷的情侶，因緣際會下走進傳遞幸福與浪漫氛圍的草莓世界中，不侷限於台灣草莓季，而是嚴選自世界各地的進口草莓，在各式節日中提供美好的日常。

草莓冰淇淋160元（前）／將新鮮草莓直接融入香草冰淇淋中，可品嚐到多種口感的草莓...
草莓冰淇淋160元（前）／將新鮮草莓直接融入香草冰淇淋中，可品嚐到多種口感的草莓風味。草莓生乳160元（後）／於自製草莓果醬上加入新鮮牛奶與草莓，濃郁的口感最能感受所傳遞的真心。
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【店家資訊】

地址：台北市松山區八德路四段72巷16弄2號　

電話：（02）3765-2720


★BOCY Patisserie & Bistro 寶希甜點好食光。

在南港一帶小有名氣的寶希甜點，以自製甜點擄獲不少甜點控的胃，為了延續甜點帶來的美好食光，更推出早午餐、義大利麵、燉飯等義式酒館料理，打造慵懶中同時滿足位蕾的Bistro，希望迎接更多消費族群認識BOCY。店名取自主理人夫妻名字的縮寫，店內大小事由全家大小一起掌舵，自牆面上的店名縮寫氣球、開放式空間、以及難得的鬧中取靜氛圍，即能感受出這裡提供的不只是手作的溫度，同時還有溫暖的人情味。

草莓酥派150元（前）／脆餅皮中夾有鮮甜的草莓風味，點餐時直接回烤約15分鐘再上...
草莓酥派150元（前）／脆餅皮中夾有鮮甜的草莓風味，點餐時直接回烤約15分鐘再上桌。微醺提拉米蘇190元（左後）／不含鮮奶油與吉利丁的純正製法，奶香濃癒含特調酒，屬於喝不醉的大人味。鳳梨百香果泥氣泡礦泉飲150元（右後）／新鮮水果與氣泡飲交織出清爽滋味。
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【店家資訊】

地址：台北市南港區忠孝東路六段403巷1弄17號　

電話：（02）2788-1838


★Kobe sweets café

原是神戶的老字號蔬果店，秉持著「希望讓更多人了解水果」的想法、以及「將水果的好處推廣給每個人」為使命，進而發展成為當地的人氣甜點店。主打融入新鮮水果的水果塔，每日由甜點師傅親手於塔上擺滿水果，讓甜點與水果呈現出最佳的默契狀態。尤其是將繽紛水果堆疊成如小山丘般的季節水果塔，在當季的食材中，盡情感受最真實的新鮮滋味。首次來台更針對草莓季，推出一系列草莓甜點，企圖讓草莓控的回訪率達到滿分。

草莓塔200元（前）／微微濕潤的塔皮，與草莓一同入口超融化。草莓鮮奶油250元（...
草莓塔200元（前）／微微濕潤的塔皮，與草莓一同入口超融化。草莓鮮奶油250元（後）／酸甜融洽的口感，一試就上癮。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號3F（微風南山）　

電話：（02）2723-0559


★31 ICE CREAM

不必搭車遠赴林口或台中，31 ICE CREAM 強勢插旗微風南山！除了20種經典必點以及11種季節限定之外，還有依各節慶所推出的限定口味，企圖以令人難忘的口感，以及趣味的造型，緊緊抓住粉絲的少女心。

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【店家資訊】

地址：台北市信義區松廉路3號4F（微風南山）　


★雨日菓物 Amenohi café

歷經法國藍帶學院日本分校、日本甜點店工作洗禮，Shawn回台與朋友開設甜點店，因日本有「雨天的咖啡特別好喝」說法，便取名「雨日」，再結合洋菓子，將法式甜點作日式風格呈現，還發揮巧思設計趣味造型甜點！

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【店家資訊】

地址：台北市信義區信義路五段8巷11號　

電話：（02）2729-3668


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甜點水果草莓季

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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