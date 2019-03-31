GODIVA推出「跳跳糖霜淇淋」５款嘉年華限定系列4/1 開賣！

2019-03-31 16:30 聯合新聞網 文／遊妤思



GODIVA趁著初夏之季推出了五款嘉年華系列甜品，這次最大的亮點莫過於跳跳糖吧！綿密的霜淇淋入口後除了誘人的甜味，還有跳跳糖批哩啪啦的聲響，在口中不斷綻放，想想都好期待阿！

圖/GODIVA新推出3款口味的「嘉年華霜淇淋」。截至Breeze Center 微風廣場粉絲團 分享 facebook

嘉年華系列霜淇淋

GODIVA全新限定「嘉年華限定霜淇淋」，共推出三款口味，分別是香草白巧克力、黑巧克力或混搭。以不同口味的霜淇淋為基底，在酥脆的甜筒邊緣抹上一圈滿滿的覆盆子碎粒，並在頂端淋上少許的芒果醬、覆盆子醬，增加一點酸甜口感。綿密的霜淇淋與覆盆子巧克力碎粒的結合，最後添上意想不到的跳跳糖。限定霜淇淋直接在嘴裡開趴，用舌尖嚐著嘉年滑的驚喜。

圖/GODIVA新推出3款口味的「嘉年華霜淇淋」，分別為：芒果紅莓黑巧克力(左)芒果紅莓雙重味(中)、芒果紅莓香草味白巧克力(右)，NT$200元 分享 facebook

嘉年華系列凍飲

芒果紅莓白巧克力

而說到嘉年華的熱情奔放，怎能不來點冰品沁涼一下呢？除了霜淇淋外，還有嘉年華限定凍飲。以幼滑的白巧克力為基底，巧妙融合清爽的芒果果泥及覆盆子果醬，後在滿覆的奶油恣意撒上酸甜滋味的覆盆子碎粒及芒果果醬，帶來層次豐富的味蕾體驗！

圖/GODIVA新推出「嘉年華凍飲」芒果紅莓白巧克力，NT$200元。 分享 facebook

嘉年華限定巧克力

巧克力部分同樣由GODIVA 巧克力大師 Chef Jean Apostolou設計推出的「嘉年華限定」巧克力。以濃郁的巧克力外殼，巧妙搭配包裹著跳跳糖的「牛奶巧克力慕斯牛奶巧克力」、芒果白巧克力醬中加入些許辣椒的「芒果白巧克力醬牛奶巧克力」，鹹甜風味的「海鹽焦糖黑巧克力醬黑巧克力」，巧妙搭配的內餡，呈現嘉年華的多貌和無限的熱情。

圖/「金裝嘉年華巧克力禮盒」9顆裝NT$1180；18顆裝NT$2100。 分享 facebook

GODIVA「嘉年華限定冰品」

活動日期：2019.04.01~2019.05.31

開賣門市：全台《GODIVA》門市