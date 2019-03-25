丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

先前就有認識的抹茶同好介紹過板橋捷運江子翠站附近雙十路70巷的一家手作甜點店「自由式 Free Form」，是去年才開幕的新店。不像大多數甜點店的抹茶甜點是使用京都宇治丸久小山園的若竹等級的抹茶粉製作，"自由式" 這家店的抹茶甜點是使用丸久小山園更高級的「五十鈴」以及「和光」 這兩種等級的抹茶粉製作，也讓我躍躍欲試很想品嘗看看。

3/8(五)那天下午我就造訪「自由式」吃個下午茶啦！

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一進門就看到甜點櫃裡展示著當天供應的甜點，主要有塔類、慕斯、布丁、戚風蛋糕等等。每天甜點都是手作限量的。

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這家供應的飲料有咖啡、氣泡飲和茶飲等，其中咖啡是以特選咖啡豆釀造的冰滴咖啡和手沖咖啡，品質相當優良。

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櫥櫃展示著冰滴咖啡機和抹茶粉罐

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看到丸久小山園和光以及五十鈴抹茶粉的罐子整個顯得很豪氣啊！

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店裡座位數不多，有一張6人桌和兩個單人沙發座位，牆上有世界地圖，用餐環境乾淨舒適又明亮。

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我點了兩款抹茶甜點，一款當場吃一款要帶回去，老闆還有招待了幾顆小泡芙餅乾給我試試。

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「翠綠」抹茶慕斯

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抹茶慕斯包覆著抹茶甘納許和抹茶奶凍，底下是抹茶白巧克力餅底，其中抹茶慕斯和奶凍是使用丸久小山園五十鈴抹茶粉製作，抹茶甘納許則是使用丸久小山園和光抹茶粉製作。抹茶慕斯的抹茶味濃郁香醇，口感輕柔細緻綿密又入口即化，裡面包覆的抹茶甘納許和抹茶奶凍讓整體的濃抹度更提升，整體味道香甜幾乎沒什麼苦味。再次想要強調一件事，就是真正高等級的抹茶其實是幾乎不會苦澀的，而是會回甘的濃郁茶香。底下的抹茶白巧克力餅底口感薄脆味道香甜。

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「墨綠」抹茶巧克力塔，這個我後來帶回家作為當天深夜的宵夜來吃。

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酥脆塔皮盛裝著抹茶巧克力內餡，上方放上抹茶蛋白脆餅和白巧克力脆餅。抹茶巧克力是選用丸久小山園和光抹茶粉為主再加上森半抹茶粉溶入35%白巧克力製作而成，使得抹茶巧克力的茶香和味道有層次，整體的抹茶味非常濃郁，口感細緻又入口即化。

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甜度上比前一款更高些，畢竟白巧克力是蠻甜的，但是至少不會搶去抹茶的風采。這兩款抹茶甜點都表現得很優，很濃抹很美味，濃郁抹茶香氣和茶韻很令我回味無窮。

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小泡芙餅乾有原味和抹茶兩種口味，其中抹茶口味的是加入森半抹茶製作的。

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香脆可口是個挺不錯的解嘴饞的零食小點。其中原味的有著純粹的蛋奶香，抹茶口味的則是有淡雅的抹茶香，搭配外表的芝麻使得整體香氣和口味層次更豐富。這家非抹茶類的甜點也做得很棒喔！這款甜點就叫做「霜」。

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外層是馬斯卡彭起司慕斯，裡面包著新鮮香蕉、焦糖慕斯和核桃巧克力餅底。組合出豐富又多層次的風味。

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「自由式 Free Form」的甜點無論風味和質感都很優，食材用料都很頂級優質，製作也相當精巧用心。享用這家的甜點都可以感受得到這背後的功夫。其中我最喜愛的抹茶甜點也非常滿意，因此也很推薦同樣是抹茶控的朋友們值得去造訪。此外這家的咖啡我也很期盼下次有機會能品嘗看看。

自由式 Free Form

地址：新北市板橋區雙十路二段70巷1號

鄰近捷運站：板南線BL09江子翠站

電話：(02) 2256-6026

營業時間：星期二~日 12:00~19:00 (星期一公休)

FB粉專：https://www.facebook.com/FreeForm.Lusia/

MENU美食誌店家頁：https://menutaiwan.com/restaurants/MAX7yH0VPA

文章來源：Jeremy以食為天 FB：Jeremy以食為天

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