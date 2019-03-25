親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

聖母峰暖化融雪：「登山遺體群」的腐敗危機

體育館+流動廁所…國家級音樂賽竟在這裡辦！

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02udn走跳美食

文、圖／jeremyckt2

先前就有認識的抹茶同好介紹過板橋捷運江子翠站附近雙十路70巷的一家手作甜點店「自由式 Free Form」，是去年才開幕的新店。不像大多數甜點店的抹茶甜點是使用京都宇治丸久小山園的若竹等級的抹茶粉製作，"自由式" 這家店的抹茶甜點是使用丸久小山園更高級的「五十鈴」以及「和光」 這兩種等級的抹茶粉製作，也讓我躍躍欲試很想品嘗看看。

3/8(五)那天下午我就造訪「自由式」吃個下午茶啦！

分享

分享

一進門就看到甜點櫃裡展示著當天供應的甜點，主要有塔類、慕斯、布丁、戚風蛋糕等等。每天甜點都是手作限量的。

分享

分享

分享

分享

這家供應的飲料有咖啡、氣泡飲和茶飲等，其中咖啡是以特選咖啡豆釀造的冰滴咖啡和手沖咖啡，品質相當優良。

分享

櫥櫃展示著冰滴咖啡機和抹茶粉罐

分享

看到丸久小山園和光以及五十鈴抹茶粉的罐子整個顯得很豪氣啊！

分享

店裡座位數不多，有一張6人桌和兩個單人沙發座位，牆上有世界地圖，用餐環境乾淨舒適又明亮。

分享

我點了兩款抹茶甜點，一款當場吃一款要帶回去，老闆還有招待了幾顆小泡芙餅乾給我試試。

分享

分享

「翠綠」抹茶慕斯

分享

抹茶慕斯包覆著抹茶甘納許和抹茶奶凍，底下是抹茶白巧克力餅底，其中抹茶慕斯和奶凍是使用丸久小山園五十鈴抹茶粉製作，抹茶甘納許則是使用丸久小山園和光抹茶粉製作。抹茶慕斯的抹茶味濃郁香醇，口感輕柔細緻綿密又入口即化，裡面包覆的抹茶甘納許和抹茶奶凍讓整體的濃抹度更提升，整體味道香甜幾乎沒什麼苦味。再次想要強調一件事，就是真正高等級的抹茶其實是幾乎不會苦澀的，而是會回甘的濃郁茶香。底下的抹茶白巧克力餅底口感薄脆味道香甜。

分享

分享

分享

「墨綠」抹茶巧克力塔，這個我後來帶回家作為當天深夜的宵夜來吃。

分享

酥脆塔皮盛裝著抹茶巧克力內餡，上方放上抹茶蛋白脆餅和白巧克力脆餅。抹茶巧克力是選用丸久小山園和光抹茶粉為主再加上森半抹茶粉溶入35%白巧克力製作而成，使得抹茶巧克力的茶香和味道有層次，整體的抹茶味非常濃郁，口感細緻又入口即化。

分享

分享

甜度上比前一款更高些，畢竟白巧克力是蠻甜的，但是至少不會搶去抹茶的風采。這兩款抹茶甜點都表現得很優，很濃抹很美味，濃郁抹茶香氣和茶韻很令我回味無窮。

分享

小泡芙餅乾有原味和抹茶兩種口味，其中抹茶口味的是加入森半抹茶製作的。

分享

香脆可口是個挺不錯的解嘴饞的零食小點。其中原味的有著純粹的蛋奶香，抹茶口味的則是有淡雅的抹茶香，搭配外表的芝麻使得整體香氣和口味層次更豐富。這家非抹茶類的甜點也做得很棒喔！這款甜點就叫做「霜」。

分享

外層是馬斯卡彭起司慕斯，裡面包著新鮮香蕉、焦糖慕斯和核桃巧克力餅底。組合出豐富又多層次的風味。

分享

分享

分享

「自由式 Free Form」的甜點無論風味和質感都很優，食材用料都很頂級優質，製作也相當精巧用心。享用這家的甜點都可以感受得到這背後的功夫。其中我最喜愛的抹茶甜點也非常滿意，因此也很推薦同樣是抹茶控的朋友們值得去造訪。此外這家的咖啡我也很期盼下次有機會能品嘗看看。

自由式 Free Form

地址：新北市板橋區雙十路二段70巷1號

鄰近捷運站：板南線BL09江子翠站

電話：(02) 2256-6026

營業時間：星期二~日 12:00~19:00 (星期一公休)

FB粉專：https://www.facebook.com/FreeForm.Lusia/

MENU美食誌店家頁：https://menutaiwan.com/restaurants/MAX7yH0VPA

文章來源：Jeremy以食為天 FB：Jeremy以食為天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

抹茶甜點大台北美食

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！

相關新聞

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00

飄香20載！ 「朋廚烘焙坊」的手作魔力 不時帶來驚喜滋味

2019-03-18 15:29

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣 3月15日起６間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯　少女心直接噴發！

2019-02-26 12:00

人手一杯！高雄「抹茶馬卡龍薯條」搭配抹茶醬吃超濃香

2019-02-16 18:00

眷村裡的新生命！屏東自然綠人文咖啡館「超夢幻三層英式下午茶」

2019-02-15 11:00

十大禮盒盤點／中式拚西式糕點比人氣

2019-01-31 15:28

大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00

多拿滋與卡娜赫拉聯名推草莓季 這三天買3送1

2019-01-17 18:00

草莓季甜點來啦！東區下午茶「爆量草莓杯」被熱議　一天只有12杯

2019-01-17 15:30

不敗大人味！ 微風南山這三家抹茶商品不能錯過

2019-01-13 11:00

只賣21天！HERSHEYS聯名杜老爺推超濃郁雪糕　只在全聯獨賣

2018-12-24 10:51

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

貴婦式下午茶聚會　台南「法式精品甜點」強勢回歸！

2018-12-20 15:32

抹茶控不辭千里！自高雄嚐一口「道地抹茶」

2018-12-18 16:00

mine mine一周年 推出限量50組「耶誕午茶組」

2018-12-11 19:00

龍山寺美食推薦「三六圓仔店」起司黃金燒麻糬、紅豆湯圓

2018-12-07 10:00

超逼真！85度C「滷肉飯蛋糕」每份捐50元作公益

2018-12-06 14:00

巧克力控暴走！變化無窮的美味讓人難以抗拒它的魅力

2018-12-01 16:32

周末驚喜！ GODIVA巧克力霜淇淋限時買一送一

2018-11-28 15:40

超驚艷無框架甜點！世界冠軍陳立喆 讓金馬獎開幕晚會的貴賓們都尖叫了

2018-11-20 10:02

快衝啊！蜷尾家 X 美少女戰士霜淇淋 只賣這3天

2018-11-09 16:16

高雄「雪花冰」名店！滿滿水果堆疊 自拍一百張再開動吧

2018-11-03 22:00

視覺味蕾都滿足！拜訪甜蜜新景點at巴黎甜點

2018-11-02 18:33

超人氣散步甜食！外帶甜點走到哪裡甜到哪裡

2018-10-29 15:32

新竹「晨良甜點」文青私房手作 濃郁不膩口的美好

2018-10-26 09:00

台中銅板甜點！治癒童話泡芙 CP王登場

2018-10-23 15:30

福岡「鬆軟系」鬆餅登台！台灣專屬口味 限定8天開賣

2018-10-17 10:50

兩款超萌筆記本免費送！ Mister Donut與卡娜赫拉聯名再一波

2019-03-21 23:10

全球唯一粉紅門市！ Lady M四月新品櫻花、玫瑰千層同步登場

2019-03-21 16:57

今日限定! 韓國人氣吉那圈天母店開幕買一送一

2019-03-21 14:58

FLIPPER'S新品「黑糖珍珠奶茶」舒芙蕾 全台這三家門市吃的到

2019-03-21 09:29

史上最「棒」抽抽樂！ ZAKUZAKU祭出大獎「買六送七」

2019-03-19 10:22

台灣「橙花金棗黃檸檬」果醬奪英國雙金大獎 10分鐘內秒殺完售

2019-03-19 10:14

白色情人節送禮攻略 GODIVA精選3種甜蜜系列

2019-03-14 14:22

限時兩天! 白色情人節出示「愛心元素」COLD STONE享買一送一

2019-03-13 13:45
看更多

熱門文章

全球食物受歡迎度調查 菲律賓敬陪末座

2019-03-24 11:50

超萌北極熊咖啡、俄羅斯軟糖、核桃酥 周遊西門町一日散策

2019-03-22 14:37

沾醬烤出鬆軟口感！日本60年老店「江戶川」鰻魚飯　4/17首登台

2019-03-23 15:22

「9塊錢吃日本料理」不是夢！加賀屋周年慶 祭超殺優惠

2019-03-22 12:25

小孩免費！4月兒童月 這7家飯店禮遇「小客人」

2019-03-23 12:15

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00

「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53

韓國人氣歌謠三明治將快閃高雄 網友評價兩極

2019-03-24 10:40

忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

2019-03-24 15:02

吃書節首辦在台灣 「小王子」可食書體驗知識的美味

2019-03-23 13:00

鐵板燒也有「阿罵ㄟ滋味」！三杯透抽、金豬蘿蔔錢通通吃得到

2019-03-23 11:00

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top