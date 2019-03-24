忙裡偷閒的下午去那兒？ ６間閨蜜們必訪「下午茶祕密基地」

休閒午後想和姊妹淘相約喝個下午茶總是找不到好去處嗎？氣氛好、空間佳，又是網美打卡必訪餐廳在這裡，看完趕快預約吧！

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★羅得奧商行

原先經營服飾網拍的詩寧，為了讓自家客人能實際接觸商品，便與其團隊於富錦街開設羅得奧商行的實體門店，並結合咖啡餐飲以複合式概念呈現。走進店裡，透明玻璃屋引人注目，納入自然綠意的空間設計，瀰漫一股愜意氛圍，完全符合富錦街的生活調性。店內除了設置服飾、配件區，也精心打造極具現代感、洋溢夢幻氣息的座位區，每一個空間角落都是拍照打卡的好據點；餐飲則提供咖啡、英國經典茶、氣泡飲，以及自製餐食、甜點。

鬆軟戚風150～170元（前）／不定期提供不同風味的戚風蛋糕，此款以伯爵茶為基底、佐焦糖脆脆的口味，兼具茶香與甜脆感，令人喜愛。新鮮水果茶180元（後）／以英國茶FORTNUM & MASON為基底，搭配店家自製的鳳梨、百香果季節水果醬，酸甜口味超好喝。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市松山區富錦街370號

電話：（02）2748-6305

營業時間：11：00～18：00

公休：一





★麗芳老樓

轉進日常人家的寧靜巷弄，麗芳老樓就隱身其中，極具意義的店名與品牌風格使其開業不久便嶄露名氣。店主人Michael、Issa與昆融自大學結識後便種下日後共同創業的夢想，年紀輕輕但獨鍾老房子的他們，找到這棟閒置10多年的老宅，先是融入洗石子、老傢俱等復古元素混搭出重工業風格，再注入新靈魂，分別以「詹式幽默」、「老王說這就是人生」2個品牌在不同時段供應甜點咖啡、義式創意料理；而2樓作為複合式工作室，不定期舉辦展演、市集活動。

炙燒檸檬塔120元（前）／店內提供巧克力塔、提拉米蘇等5款甜點，其中人氣品項炙燒檸檬塔，不僅香脆塔皮結合檸檬、蛋白霜的酸甜口感令人喜愛，極具美感的盤飾也帶來視覺享受。詹式幽默好拿鐵130元（後）／店內招牌咖啡飲品。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市中山區雙城街18巷15號

電話：（02）2599-3391

營業時間：詹式幽默10：00～17：00、老王說這就是人生17：30～23：00

公休：一





★URS27M郊山友台

原為自來水廠老舊宿舍群，在成為政府活化再生計畫之URS基地後，2013年由衍序規劃設計顧問公司進駐，在原有的雲森陶陶之餘，陸續開闢展覽、茶館空間，並取名為URS27M郊山友台，希望成為一處人與大自然互動交流的平台。其中於今年6月開幕的「郊山食間」，主要提供茶飲、甜點，置身滿是綠意的明亮空間相當舒適愜意，吸引許多年輕遊客造訪打卡。

紅玉紅茶戚風140元（前）／以茶香戚風為基底、搭配鮮奶油，再淋上鍋巴米香增添香氣口味。有機黑豆茶150元（後）／選用黑豆新品種台南3號，清香順口。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市士林區凱旋路27號

電話：（02）2861-8178

營業時間：11：00～17：00（展區空間）、11：30～17：00（郊山食間）

公休：二三





★婆依stella's café

將兒時在石碇外婆家遊玩的美好記憶，傳承在店名中，主理人stella延續對石碇與家人的情感，以真材實料兼具美味的手作料理，如同做給家人品嚐般的分享概念，在帶點趣味及文青風空間中，以高規格水準呈現出道道別致餐點。講究的細節，同樣呈現於精選咖啡豆以及自日本選購帶回的杯具中，讓原本不碰咖啡的stella，也只屈服在自家風味中。

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【店家資訊】

地址：新北市石碇區石碇東街87號（淡蘭藝文中心）

電話：0963-613-360

營業時間：11：00～18：00

公休：一二





★光宅238

因當年進駐光線明亮的住宅區，也希望傳遞向著陽光走、保持樂觀態度的信念，便取名為「光宅」，從輕食早午餐開始，透過一點一滴的累積、改造與大家分享美好空間；接著菜單上多了自製蛋糕、以自釀酵素製成的氣泡飲，近年更推出極具飽足感的早午餐，以滿足大食客。如今，選物櫃也成為店內日常風景，展售的器皿全是店主人Max旅行帶回來的，尤其於日本益子陶器市購得的手作品更是獨一無二，喜歡就帶回家吧！

伯爵葡萄雪戚風170元／店內熱銷品項，以伯爵茶為基底，茶香迷人，再堆疊葡萄切片，創造出微酸口感。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：宜蘭縣宜蘭市宜中路238號

電話：（03）931-1238

營業時間：10：00～18：00（早午餐10：00～14：00、下午茶14：00～18：00）

公休：二





★半畝院子（若山館）

由半畝塘打造的半畝院子，納入大量光線、綠意，希望透過空間傳遞人與自然的美好互動、感受窗外四季輪轉的樣貌，並以人文、植物、藝術品融入整體空間氛圍。3層樓的空間分別規劃茶窩窩、茶貨舖、安食堂、禾青香堂以及半畝小學塘，餐食、選品及課程，皆在此美妙發生。

芋泥糕180元（上）／以大甲芋頭製成，帶有自然甜味。椰奶桂花糕160元（中）／口感清爽。蓮花安神茶200元（下）／散發沉穩木質茶香。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段381號

電話：（03）668-5700

營業時間：10：00～21：00；六日09：00～21：00

公休：一





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