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台大今開校務會議 管中閔：很難相信監院會秉公調查

板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店　令人放鬆的居家感氛圍

2019-03-23 09:00Taipei Walker

原為Brunch一級戰區的板橋，近來美食版圖逐漸被甜點給佔據！從專業的日本藍帶手藝、充斥生活感的作品到營造出日常家居、小清新的舒適氛圍，在在呈現都是甜食控心中最美好的一處小天地。

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★自由式free form

原為圖文設計師的主廚，為了讓不喜甜食的男友嚐到甜蜜的美好，而開始做起甜點，更遠赴日本藍帶習得專業手藝，返台後將無限創意注入於此。原本想從小工作室出發，沒想到店面越找越大，除了販售也不定時開辦廚藝教室，讓做甜點這件事不再只是自我小確幸，而是透過分享獲得喜悅與成就。

神秘180元（前）／融合藍莓所呈現的自然系色澤。冰滴咖啡180元（後）／精選友人...
神秘180元（前）／融合藍莓所呈現的自然系色澤。冰滴咖啡180元（後）／精選友人的自烘豆款，店內僅提供冰滴與手沖咖啡，只為呈現與搭配出咖啡與甜食最純真的風味。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區雙十路二段70巷1號

電話：（02）2256-6026

營業時間：12：00～19：00

公休：一（詳洽FB粉絲專頁）


★藍色微光 One Earth Cafe

主理人為了傳遞有機、友善環境的理念，在2018年初承接下江翠國中旁這幢白色的木質系小屋，沒有制式Menu，以高價格成本採用人道飼養的福利雞蛋、良心企業義美出產的牛奶、公平貿易的咖啡與茶飲，在精選的食材中，讓味蕾獲得甜蜜釋放的同時，也能關懷全球勞工，不為圖小利而剝削。

草莓天使140元（前）／採用心心有機草莓自製的天使蛋糕，在高價成本下依舊提供出高...
草莓天使140元（前）／採用心心有機草莓自製的天使蛋糕，在高價成本下依舊提供出高CP值的份量。拿鐵咖啡特調（黑糖）150元（後）／熱／使用公平貿易咖啡，希望傳達即便付出稍貴價格也不要去剝削童工的理念。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區文化路二段225巷72弄60號

電話：（02）2258-5220

營業時間：12：00～20：00

公休：一


★Ten Ten Den Den 點點甜甜

板橋人氣早午餐中的人氣名店好初，延續至甜點的作品，推門入內，簡約的水泥牆與明亮的落地木窗讓空間更顯俐落，給予味蕾好心情的甜點，「像是一位懂得生活又擅長做點心的朋友，能在小廚房裡變出吃了暖心又瀟灑的甜點」，這是點點甜甜為自我賦予的氛圍，因此在這裡顯現的不是華麗風格，而是一股放鬆心情的幸福感，隨著無形創作呈現的各式作品，在偷藏巧思的細節中，是屬於生活感的甜蜜。

檸檬塔140元／嚐過便難忘的偏酸口感，如同無負擔的生活般恰到其處。
檸檬塔140元／嚐過便難忘的偏酸口感，如同無負擔的生活般恰到其處。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區光正街45巷2弄2號

電話：（02）2960-2487

營業時間：12：00～20：00

公休：無


★L'idee Sweet 時甜

推開如同白色玻璃屋的大門，整體空間瀰漫一股繽紛浪漫的氛圍。繼推出結合早午餐料理的樂點咖啡後，Julia於板橋府中站再開設甜點專門店，主打生乳捲、戚風蛋糕、假日限定推出的法式水果千層派，除了販售甜點、推出結合手工餅乾、茶品的禮盒，提供多樣設計款選物，包含時尚手機殼、手工飾品、居家香氛，其中與台灣設計師品牌O season合作的獨家原創設計款，以蛋糕捲系列為主題，極具特色。

草莓戚風捲160元（前）／草莓少女款甜點，再淋上覆盆子醬，滋味酸甜。濃抹茶戚風捲...
草莓戚風捲160元（前）／草莓少女款甜點，再淋上覆盆子醬，滋味酸甜。濃抹茶戚風捲160元（右後）／選用特級西尾抹茶粉，口味偏苦，抹茶控不可錯過。伯爵奶茶戚風捲150元（左後）／伯爵茶香拌法國鐵塔牌鮮奶油，並使用日本上白糖，刻意減少含糖份量，讓客人能無負擔享用。
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【店家資訊】

地址：新北市板橋區倉後街18號

電話：（02）2965-7762

營業時間：12：00～20：00

公休：一


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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甜點咖啡蛋糕

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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