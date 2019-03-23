板橋螞蟻人出動！４間必朝聖的創意甜點店 令人放鬆的居家感氛圍
原為Brunch一級戰區的板橋，近來美食版圖逐漸被甜點給佔據！從專業的日本藍帶手藝、充斥生活感的作品到營造出日常家居、小清新的舒適氛圍，在在呈現都是甜食控心中最美好的一處小天地。
★自由式free form
原為圖文設計師的主廚，為了讓不喜甜食的男友嚐到甜蜜的美好，而開始做起甜點，更遠赴日本藍帶習得專業手藝，返台後將無限創意注入於此。原本想從小工作室出發，沒想到店面越找越大，除了販售也不定時開辦廚藝教室，讓做甜點這件事不再只是自我小確幸，而是透過分享獲得喜悅與成就。
【店家資訊】
地址：新北市板橋區雙十路二段70巷1號
電話：（02）2256-6026
營業時間：12：00～19：00
公休：一（詳洽FB粉絲專頁）
★藍色微光 One Earth Cafe
主理人為了傳遞有機、友善環境的理念，在2018年初承接下江翠國中旁這幢白色的木質系小屋，沒有制式Menu，以高價格成本採用人道飼養的福利雞蛋、良心企業義美出產的牛奶、公平貿易的咖啡與茶飲，在精選的食材中，讓味蕾獲得甜蜜釋放的同時，也能關懷全球勞工，不為圖小利而剝削。
【店家資訊】
地址：新北市板橋區文化路二段225巷72弄60號
電話：（02）2258-5220
營業時間：12：00～20：00
公休：一
★Ten Ten Den Den 點點甜甜
板橋人氣早午餐中的人氣名店好初，延續至甜點的作品，推門入內，簡約的水泥牆與明亮的落地木窗讓空間更顯俐落，給予味蕾好心情的甜點，「像是一位懂得生活又擅長做點心的朋友，能在小廚房裡變出吃了暖心又瀟灑的甜點」，這是點點甜甜為自我賦予的氛圍，因此在這裡顯現的不是華麗風格，而是一股放鬆心情的幸福感，隨著無形創作呈現的各式作品，在偷藏巧思的細節中，是屬於生活感的甜蜜。
【店家資訊】
地址：新北市板橋區光正街45巷2弄2號
電話：（02）2960-2487
營業時間：12：00～20：00
公休：無
★L'idee Sweet 時甜
推開如同白色玻璃屋的大門，整體空間瀰漫一股繽紛浪漫的氛圍。繼推出結合早午餐料理的樂點咖啡後，Julia於板橋府中站再開設甜點專門店，主打生乳捲、戚風蛋糕、假日限定推出的法式水果千層派，除了販售甜點、推出結合手工餅乾、茶品的禮盒，提供多樣設計款選物，包含時尚手機殼、手工飾品、居家香氛，其中與台灣設計師品牌O season合作的獨家原創設計款，以蛋糕捲系列為主題，極具特色。
【店家資訊】
地址：新北市板橋區倉後街18號
電話：（02）2965-7762
營業時間：12：00～20：00
公休：一
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