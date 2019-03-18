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飄香20載！ 「朋廚烘焙坊」的手作魔力 不時帶來驚喜滋味

2019-03-18 15:29Ciao潮旅

【撰文/Aries Huang 攝影/張晨晟】

喜歡吃法國麵包，對於「Bonjour朋廚烘焙坊」一定很熟悉，就好像認識許久的老朋友，他讓每天的日子裡，因期待熱呼呼的麵包出爐雀躍著，還不時帶給我們驚喜滋味。創辦人許詠翔Michael感謝大家長久的支持，期許滿20週年的「朋廚」是另一個20年的開始。

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一個小小麵包有著大大的魔力，可以輕易帶來生活中的小確幸。「朋廚」創辦人許詠翔Michael就是因為小時候愛吃麵包，所以高中畢業到日本東京製菓學校學習，他說本來只是抱著好玩心態，沒想到麵包學問細節多，更被日本職人那種工作執著與認真的態度所懾服，至此一頭栽進法國麵包的世界裡，之後再到法國，瑞士進修，手藝更精進。

創辦人許詠翔Michael。
創辦人許詠翔Michael。
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麥香中藏著溫度 簡單卻不容易的美味

為何選擇做法國麵包？Michael說：「法國長棍麵包有麵包界的國王之稱，卻只需水、麵粉、酵母和鹽，所以要做出好吃麵包，全看麵包師傅的用心與經驗，外形、口感、味道，咬下的那個厚勁，一烤出來見真章，這簡單卻又不容易的美味，越深入越發現它的迷人之處。」

圖片提供/朋廚烘焙坊。
圖片提供/朋廚烘焙坊。
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1999年於家鄉基隆創立第一家「Bonjour朋廚」，取名法文Bonjour，有早安日安之意，期待從每天第一聲問候開始，給予客人幸福美味。目前「朋廚」在台灣共有5家店，並進駐SOGO復興店及敦南誠品，於烘焙界飄香20年實屬不易。「我想是因為堅持與用心，極富耐心才能走到今天。」Michael表示，「Bonjour朋廚」揉合日式職人的精神與法式生活美學，注入麵團有溫度的呵護、照料，每一個步驟的細心製作。從設店初衷，就是主張不添加香精和太多香料，尊重原材料的味道，提供最自然健康之美味。剛開始或許沒有讓人驚艷，但慢慢的，麥香味、食材原味散發出來，越咀嚼越有紮實口感，值得回味。

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獨家人氣商品 海鹽法國和伯爵茶布丁

每天「朋廚」提供現烤手作法國麵包40幾種，加上蛋糕、西點滿滿陳列，不時會看見客人猶豫著該挑哪一個？臉上寫著都好想嘗嘗的表情！店內必點海鹽法國、潘妮朵霓、伯爵茶布丁、水果布丁蛋糕。海鹽法國表面沾高級橄欖油，灑上法國高級海鹽烘烤而成，表皮酥脆有嚼勁，有茴香、洋蔥、芝麻、羅勒、巧克力等口味，簡單樸實卻能搭配其它食材將美味再延伸。

海鹽法國表皮酥脆有嚼勁。
海鹽法國表皮酥脆有嚼勁。
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潘妮朵霓綿密嚼勁、散發多層次發酵香氣及成熟水果香。用雞蛋及鮮奶蒸烤製作的伯爵茶布丁呈柔順滑嫩、細緻質感，吃一口就好療癒。送上水果布丁蛋糕，脆脆綿綿的手指餅乾，加上鬆軟內裡與當季水果，是最好的祝賀禮。為了讓忠實顧客可以品嘗更多元口感，Michael融入更多台灣在地食材，像是大甲芋頭做的蛋糕，還有推出百分百用豆乳及湯種做成的吐司，健康更加分。

潘妮朵霓綿密嚼勁。
潘妮朵霓綿密嚼勁。
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伯爵茶布丁柔順滑嫩。
伯爵茶布丁柔順滑嫩。
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水果布丁蛋糕是最好的祝賀禮。
水果布丁蛋糕是最好的祝賀禮。
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邁向新的20年，「朋廚」有很多計畫，預計三月推出精選人氣商品快閃店，四月預計開設烘培課程，敬請密切期待。

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Bonjour朋廚烘焙坊

網址：www.e-bonjour.com.tw

FB：www.facebook.com/bonjour1999/

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