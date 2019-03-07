親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點麵包
美食DIY
最愛咖啡香
特色餐飲
日本料理
中式料理
異國風味
美式料理
歐陸料理
韓式料理
大啖牛肉麵
名人報報

一張圖來了！濕冷到下周一再轉乾冷

不要弄錯方向了！ 勞保的問題不是「月領比一次領優」

一秒抵達日本茶屋！嘉義60年和風甜點小屋　抽籤筒決定蛋糕口味

2019-03-07 15:30行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

焦糖蘋果磅蛋糕佐香醇拿鐵就是最有滋味的下午茶。
焦糖蘋果磅蛋糕佐香醇拿鐵就是最有滋味的下午茶。
分享

散步在長榮街上，老屋群裡有一間去年夏天剛剛開幕的和風甜點小屋。小屋有股神奇的魔力，容易讓人忘卻時間的存在，熱愛日本文化的店主，因為嚮往東京自由之丘愜意的生活氛圍，希望也能夠在自己的小店中營造出自由且悠閒步調。

　

日式老屋迷人肌理

60多歲的日式木造建築。
60多歲的日式木造建築。
分享

60多歲的日式木造建築，前身是火鍋店，由目前店主人接手後，小心翼翼地將老屋迷人的肌理完整保留下來，進行最大的改造工程只有一樓為了補強結構用的Ｈ型鋼架。因為房子座落的方位，小小的空間迎來了大量日光，不同的時間到來，都可以感受到迷人的光影變化。

　

一秒抵達日本茶屋

2樓空間陽光透著竹簾灑落在榻榻米上。
2樓空間陽光透著竹簾灑落在榻榻米上。
分享

步上二樓，陽光透著竹簾灑落在鋪滿榻榻米的地板上，書架擺滿了店主自己喜愛的日雜，我們彷彿一秒鐘抵達了位於日本的某間茶屋。

書架上擺滿了日雜可任意取閱。
書架上擺滿了日雜可任意取閱。
分享

在日本跳蚤市場買到的古畫很有味道。
在日本跳蚤市場買到的古畫很有味道。
分享

閒適的氛圍令人隨便一待，就舒服地不想離開。牆上貼著二年坂、有樂町、京都…日本風景照片，顯示著熱愛旅行老闆的旅行足跡，也是店裡的桌號辨識。

桌上籤筒放的是當天有的蛋糕口味。
桌上籤筒放的是當天有的蛋糕口味。
分享

桌上籤筒裡放的籤就是當天有的蛋糕口味，遇到選擇困難的時候，索興交給命運。

色彩繽紛的春漾招牌小戚風。
色彩繽紛的春漾招牌小戚風。
分享

色彩繽紛的「春漾招牌小戚風」使用的是百分之百天然食材調色，黃色是南瓜，橘色是蕃茄，綠色是抹茶。充滿春意的夢幻漸層色彩搭配奶油與新鮮水果，底層是口感綿密的戚風蛋糕，果感香氣清爽宜人。

　

景點介紹

分享

地址｜嘉義市東區長榮街156號

電話｜05-271-6069

網址｜自由が丘 長榮街156

營業｜12:00～18:00(週一、二休)

價位｜春漾招牌小戚風150元、焦糖蘋果磅蛋糕120元、草莓法芙娜可可小戚風160元、拿鐵110元

　

老屋順遊

分享

同樣位於長榮街上的洪雅書房，步行3到5分鐘即可抵達，這是嘉義最有歷史特色的獨立書店，時常有精彩的新書發表或演講活動。

地址｜嘉義市東區長榮街116號

電話｜05-277-6540

　

更多好吃好玩：【影音】在瀨戶內海上的旅行 抵達島貓100多隻的安靜漁村

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

長榮老屋蛋糕

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

求婚必勝組！草莓+櫻花 這幾道菜就能融化她的心

2019-03-01 13:23

不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯　少女心直接噴發！

2019-02-26 12:00

人手一杯！高雄「抹茶馬卡龍薯條」搭配抹茶醬吃超濃香

2019-02-16 18:00

眷村裡的新生命！屏東自然綠人文咖啡館「超夢幻三層英式下午茶」

2019-02-15 11:00

十大禮盒盤點／中式拚西式糕點比人氣

2019-01-31 15:28

大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00

多拿滋與卡娜赫拉聯名推草莓季 這三天買3送1

2019-01-17 18:00

草莓季甜點來啦！東區下午茶「爆量草莓杯」被熱議　一天只有12杯

2019-01-17 15:30

不敗大人味！ 微風南山這三家抹茶商品不能錯過

2019-01-13 11:00

只賣21天！HERSHEYS聯名杜老爺推超濃郁雪糕　只在全聯獨賣

2018-12-24 10:51

每日限量！台中必吃千層可麗餅　樂緹波兒手作塔派一吃愛上

2018-12-21 15:26

貴婦式下午茶聚會　台南「法式精品甜點」強勢回歸！

2018-12-20 15:32

抹茶控不辭千里！自高雄嚐一口「道地抹茶」

2018-12-18 16:00

mine mine一周年 推出限量50組「耶誕午茶組」

2018-12-11 19:00

龍山寺美食推薦「三六圓仔店」起司黃金燒麻糬、紅豆湯圓

2018-12-07 10:00

超逼真！85度C「滷肉飯蛋糕」每份捐50元作公益

2018-12-06 14:00

巧克力控暴走！變化無窮的美味讓人難以抗拒它的魅力

2018-12-01 16:32

周末驚喜！ GODIVA巧克力霜淇淋限時買一送一

2018-11-28 15:40

超驚艷無框架甜點！世界冠軍陳立喆 讓金馬獎開幕晚會的貴賓們都尖叫了

2018-11-20 10:02

快衝啊！蜷尾家 X 美少女戰士霜淇淋 只賣這3天

2018-11-09 16:16

高雄「雪花冰」名店！滿滿水果堆疊 自拍一百張再開動吧

2018-11-03 22:00

視覺味蕾都滿足！拜訪甜蜜新景點at巴黎甜點

2018-11-02 18:33

超人氣散步甜食！外帶甜點走到哪裡甜到哪裡

2018-10-29 15:32

新竹「晨良甜點」文青私房手作 濃郁不膩口的美好

2018-10-26 09:00

台中銅板甜點！治癒童話泡芙 CP王登場

2018-10-23 15:30

福岡「鬆軟系」鬆餅登台！台灣專屬口味 限定8天開賣

2018-10-17 10:50

櫻花料理好浪漫！台北凱撒推「花漾食光」粉紅系少女饗宴

2019-03-07 11:50

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

星巴克新品上市！「雲瑪奇朵」讓人喝完飄飄然

2019-03-06 12:11

快閃熱銷款！ Lady M「海鹽焦糖千層蛋糕」回歸

2019-03-06 11:49

日式老宅內的摩登甜點店 爆紅的「幾何蛋糕」好文青

2019-03-02 17:40

228促銷價！全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-03-01 13:00

純天然粉紅色巧克力 KitKat Ruby這天開賣

2019-02-27 17:14

超人氣日本Trees吐司 228加碼快閃

2019-02-27 14:04

日本和菓子源吉兆庵改裝開幕 福袋、限定口味明開搶

2019-02-25 15:48

超商也有現烤PIZZA！達美樂全球首間複合店登場

2019-02-25 14:32

開學季收心操 雀巢早餐脆片推出UNO限定包裝

2019-02-24 14:48

2月22日起限時三天！ 多拿滋、酷聖石祭出春季優惠

2019-02-22 10:11
看更多

熱門文章

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:40

IG洗版「三文治冰淇淋」這間超商獨賣 網友哀嚎跑斷腿買不到

2019-03-06 16:07

郭台銘七日總裁菜單公布啦 ！午餐最愛吃米粉

2019-03-06 11:53

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 11:02

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

無人商店夯 這台咖啡機半年可回收成本

2019-03-07 12:30

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 12:10

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 22:00

發哥、周董、余文樂都愛吃　「華嫂冰室」正宗港飲登陸台北市東區

2019-03-06 18:32

星巴克新品上市！「雲瑪奇朵」讓人喝完飄飄然

2019-03-06 12:11

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 15:00

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

手作料理日常／綿密口感「香料烤南瓜」簡易烤箱料理

2019-03-05 21:00

一日三餐輕鬆省 肯德基「超值雞省」百元有找

2019-03-04 21:40

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

排隊4小時也要買！ 韓「人氣歌謠三明治」今開賣

2019-03-07 15:16

只有3天！3人同行「吃八色烤肉打8折」

2019-03-05 15:14

快閃熱銷款！ Lady M「海鹽焦糖千層蛋糕」回歸

2019-03-06 11:49

小心使用! 麥當勞可樂杯傳多起破裂傷人事件

2019-03-05 17:08

你的小飛象跑出來了！影城獨家玩偶萌翻少女尖叫

2019-03-07 15:19

吃了會上癮的新加坡爆紅美食 鹹蛋黃魚皮快閃復興SOGO

2019-03-06 17:10

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-07 12:10

3月8日女生限定！cama café抹茶飲品第二杯38折

2019-03-06 17:47

被雞腿、雞軟骨蓋滿的高CP丼飯　加1元飲料無限喝

2019-03-06 17:34

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-06 09:30

包裝美滋味更美 新光三越、SOGO力挺台灣好味道

2019-03-06 16:02

櫻花料理好浪漫！台北凱撒推「花漾食光」粉紅系少女饗宴

2019-03-07 11:50

誰說不景氣？兩地三星主廚聯手 兩天300席全搶光

2019-03-07 16:49

一秒抵達日本茶屋！嘉義60年和風甜點小屋　抽籤筒決定蛋糕口味

2019-03-07 15:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top