只在高雄賣！抹茶口味「 馬卡龍薯條」期間限定販售中

2019-02-16 18:00 聯合新聞網 文／遊妤思



暨臭豆腐薯條後，又有新的玩味薯條誕生啦！小巧精緻的馬卡龍，不足為奇，但長條的馬卡龍你見過嗎？

圖/薯卡龍過往的繽紛的口味。截至HERSTON 海斯頓法式甜點工作室 粉絲專頁 分享 facebook

最近這款「薯卡龍」可是在IG版面不斷沖擊我的眼球，相繼出了，黃色、藍色、黑色、紅色、綠色各款繽紛的「薯卡龍」。而這次開放限時販售的抹茶口味，讓人心動百分百，好想直奔高雄阿！

圖/抹茶口味限定中。網友sherry__food授權 分享 facebook

甜味的抹茶馬卡龍，搭配偏苦濃郁的抹牛奶醬，甜苦衝擊下，口感平衡得很好，抹茶控可別錯過了。主廚表示，因為非常喜歡吃薯條，甚至到狂熱的地步。所以將馬卡龍改造，以薯條的長條外觀呈現，讓百年經典的甜點有不一樣的巧思。

圖/黃色薯卡龍，搭配覆盆子沾醬(皆以組合販售，不另外拆買)截至HERSTON 海斯頓法式甜點工作室 粉絲專頁 分享 facebook

工作室平常以生產馬卡龍為主，「薯卡龍」只在期間限定販售，這回等了好久終於公布時間了！將於這週末2/16、17、18在高雄三個店面，開放供應薯卡龍，若最近要去高雄駁二棧貳庫的朋友，不妨來品嘗這個，跟我一樣關注很久的朋友，別猶豫了，相揪一起吃吧！

圖／抹茶口味薯卡龍，搭配抹茶牛奶沾醬。網友sherry__food授權 分享 facebook

圖/黃色薯卡龍，搭配覆盆子沾醬(皆以組合販售，不另外拆買)截至HERSTON 海斯頓法式甜點工作室 粉絲專頁 分享 facebook

保存方法

薯卡龍可放置常溫，果醬則需冷藏。盡量於3天內食用完畢，沒有食用完，請以密封保存，避免接觸空氣受潮。

HERSTON 海斯頓法式甜點工作室

鳳山工作室

地址：高雄市鳳山區文中街111號

營業時間 :11:00~19:00(周日公休)

取貨時間：13:00~19:00

TEL: 07-7777-117

（2/17公休）

駁二棧貳庫門市

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號

營業時間：日～四 10:00～21:00；五～六 10:00～22:00

取貨時間：13:00～20:00

彩虹市集門市 (左營新光三越)

地址：高雄市左營區高鐵路123號3樓

營業時間：11:00～22:00

取貨時間：1300～20:00

圖/抹茶口味限定中。截至HERSTON 海斯頓法式甜點工作室 粉絲專頁 分享 facebook

在 Instagram 查看這則貼文 S H E R R Y ♡（@sherry__food）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 12 日 下午 8:22 張貼

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