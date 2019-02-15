眷村裡的新生命！屏東自然綠人文咖啡館「超夢幻三層英式下午茶」

前陣子屏東的青創聚落剛蓋好時，吸引許多文創青年進駐發展，更有許多學生來這裡拍畢業照，算是屏東新的打卡地點！而在這附近也有許多舊眷村改造社區，結合新的文化、餐飲、人文，讓懷舊的眷村換上新衣，開啟新的靈魂生命！

像這家自然綠人文咖啡館，就是眷村老屋改建而成，充滿日式榻榻米風格的眷村小屋裡，賣的餐點結合多方文化，有日式、中式、韓式、台式、義式，有義大利麵、火鍋、石鍋飯、下午茶、下酒菜，樣樣都有！風格簡單卻講究食材的新鮮，吃起來就是滿滿的美味～更棒的是每天晚上都會有在地樂團表演，讓歡樂悠閒的氣氛增添不一樣的氛圍。

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自然綠人文咖啡館外觀

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自然綠人文咖啡館就在屏東文創區(我自己取的，哈哈哈哈哈)，在這附近最有名的就是屏東青創聚落還有將軍之屋，距離屏東公園及屏東美術館也不遠，你們看，是不是文創區?多麼有藝術氣息啊～

但其實人家有專有的名字，叫做「勝利星村創意生活園區」簡稱勝利星村。

※屏東火車站，步行約10分鐘

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庭院區在晚上時會有樂團表演，每天表演的樂團會公布在店家的粉絲團，我很喜歡有現場樂團表演的餐廳，特別適合朋友聚餐、生日聚餐等等。需要特別慶祝的日子，如果有提前告知，通常樂團都會幫忙唱生日快樂歌之類的～氣氛會更溫暖歡樂～

※禁止吸菸

自然綠人文咖啡館環境

室內是榻榻米的地板，所以要記得脫鞋進門，日式小屋的懷舊風格讓人格外放鬆。我特別喜歡這區用餐空間，暖黃的陽光灑入，彷彿來到日本鄉村的感覺。

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多人的朋友聚餐很適合在這小隔間裡，矮桌設計是我喜歡的，我就是喜歡坐地板不愛坐椅子，因為這樣坐起來更放鬆自在～

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另外一區的空間很適合三五好友或是姐妹淘一起來這吃下午茶、聊聊天放鬆。

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現場還有許多復古的小擺飾值得玩味。

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自然綠有一區專門擺放屏東的農產品、伴手禮，到餐廳吃飯還可以順便挑選在地的一些特色產品，自用送人都合適，在屏東有好幾家餐廳都有像這樣的「屏東櫥窗」區，點亮了餐廳的小角落。

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三層下午茶 $250

太～夢～幻～了～沒想到在日式小屋裡面可以吃到英式的三層下午茶！

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第一層是新鮮水果，旁邊還有附上蜂蜜及巧克力醬，蜂蜜留在第三層的鬆餅用，而巧克力我喜歡拿來沾著水果一起吃，沒有巧克力噴泉也可以吃到水果巧克力，呵呵呵。

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第二層是奶酪、焦糖烤布蕾跟手工餅乾，烤布蕾上層焦糖脆脆甜甜，搭配下層的烤布蕾軟綿滑口，挺好吃的～手工餅乾我最喜歡巧克力口味，苦甜苦甜的滋味，越吃越香。

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鬆鬆軟軟的鬆餅搭配甜滋滋的蜂蜜一起吃最適合了！

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推薦白酒蒸蛤蠣 $150

這道是我的最愛！！每顆蛤蠣都鮮的很誇張～～這樣滿到炸出來只要150元！真的算很便宜！！就連一般夜市很常看到的酒蒸蛤蠣，一份一百大概也只有不到一半的份量吧！來這裡絕對必點這道！！個人激推！！

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看它薄的吹彈可破的外皮又透又亮，看起來就超級好吃！！！那鮮嫩的口感、海味的鮮鹹、九層塔的香氣…包你一顆接一顆吃到停不下來～～

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奶油烤雞鮮蔬熱鍋義大利麵 $200

這太特別了！第一次看到用石鍋碗裝義大利麵欸！當熱石鍋裝著濃稠醬汁的義大利麵，醬汁在熱鍋裡噗滋噗滋的聲響，是另一種聽覺上的饗宴，光聽就肚子餓了～

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我本身不是很愛義大利麵，因為我怕膩的感覺，但這鍋奶醬的義大利麵味道調和的剛剛好，奶香足夠卻不膩口，滑溜軟Ｑ的麵條帶點嚼勁，越嚼越香！

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烤雞口感彈牙鮮嫩，本身烤醬的鹹香味搭配奶香挺配的！

※熱鍋義大利麵均附飲料

※+49元升級套餐，享有當日湯品及甜點三選一

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推薦老上海菜飯 $290

這鍋老上海菜飯超特別這也是來這裡必點餐點之一！獨具創新，把眷村菜色結合石鍋再加入帶有辣度的臘腸及五行養身蔬菜，豐富的配料讓一整碗看起來相當豐富！

※套餐會附上：當日湯品、甜點、飲料

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如果喜歡吃鍋巴的話，還可以把石鍋悶久一點，讓鍋壁的熱度跟米飯產生鍋巴，吃起來的味道會更香更好吃！把醬料跟米飯配料仔細拌勻後，鹹香的滋味隨著咀嚼散發，讓人越嚼越涮嘴

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附餐甜點可三選一，香草冰淇淋、水果奶酪、焦糖布蕾。這份我選焦糖布蕾，現烤的焦糖脆片香甜脆口，搭配滑嫩綿密的布蕾，堪稱完美結合！！

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另外一種甜點是水果奶酪，上層擺滿五彩繽紛的水果丁及酸甜的果醬，幫偏清淡的奶酪增添色彩！如果要選甜點，我比較推薦焦糖布蕾～

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附餐內還有附贈兩樣小菜及水果，一份套餐有這麼多組合算是很澎派欸。泡菜味道偏酸帶辣，吃起來很開胃，豆腐口感滑嫩好吃，當季香甜的水果，飯後吃剛剛好。

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附餐的湯品會依當天主廚的心情來決定～這次的是丸子湯，喝起來味道清爽好喝。

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推薦法式香草牛奶鍋 $280

法式香草牛奶鍋也是當家主打商品，如果是牛奶鍋控一定會喜歡！鹹香濃郁的奶味，香醇不膩口！還有附上整塊的豆皮，我的最愛呀～～～

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豐富的菜盤讓人吃得很滿足，有四種時蔬及鮮蝦、蛤蠣還有肉片，一個人吃一鍋剛剛好飽飽飽！

※附餐有白飯跟冬粉二擇一

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海鹽烤蝦 $250

來屏東真的要吃海鮮！這海鹽烤蝦滋味鹹香鮮甜，肉質又扎實，我個人習慣用嘴巴剝蝦子（怪胎哈哈哈哈）

所以鹽烤的鹹香與鮮味能緊緊的被我的嘴吸乾，哈哈哈哈哈，這時候就只差一罐啤酒了！！！這好適合晚上邊聽樂團邊喝小酒邊吃～

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手工烤魷魚 $200

這手工烤魷魚也是必點的下酒菜，店家自己手工烘烤的魷魚，加入辣椒、蒜頭跟一點點醬油一起烤，烤的香氣四溢卻保留水份不過乾，充滿嚼勁卻不會嚼不爛，越嚼越香、越嚼越涮嘴，嚼嚼嚼、嚼嚼嚼～就是又香又好吃！晚上留下來聽樂團，必點三道菜-白酒蒸蛤蠣、手工烤魷魚、海鹽烤蝦！

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風味奶茶原味 $100

風味奶茶還有其他三種口味，焦糖/榛果/香草，我個人鍾愛原味奶茶～

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清淡的紅茶香搭配鮮奶，淡雅的甜味喝起來很順口，不走濃厚奶味路線，小清新的感覺在飯後喝相當適合，這是我真心喜歡的古早味鮮奶紅茶。

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自然綠人文咖啡館菜單

海鹽烤蝦、法式香草牛奶鍋、老上海菜飯、奶油烤雞鮮蔬熱鍋義大利麵、白酒蒸蛤蠣、三層下午茶、手工烤魷魚、風味奶茶原味

詳細菜單請看→自然綠人文咖啡館菜單

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自然綠人文咖啡館-後記

我很喜歡有樂團表演的餐廳，特別是台灣的在地樂團，讓人覺得更親切更貼近，而且有樂團在，更適合慶祝節日，不管是慶生、紀念日、求婚等等都好適合，給力的樂團能讓氣氛更好更熱絡(雖然壽星通常都會很尷尬)，但誰管他的，氣氛好最重要啊！

除了樂團之外，這邊的餐點走多元化路線，有石鍋飯、火鍋、義大利麵、下午茶還有下酒菜，我覺得很特別的是這裡的下酒菜很出色欸！到現在還是念念不忘白酒蒸蛤蠣的味道，鮮甜飽滿又多汁又香又好吃！

當然除了下酒菜以外，正餐也是很美味的！像是老上海菜飯跟法式香草牛奶鍋，最特別的就是老上海菜飯，融合眷村的傳統滋味一般很少吃得到～

有來屏東青創聚落附近走走，不妨來自然綠人文咖啡館吃個飯小歇一下唄！

屏東自然綠人文咖啡館

營業：11:00-22:30(週二公休)

電話：08-7656001

地址：屏東市青島街87號

平均：$200-300/人(低消$100元起) 【無刷卡】

推薦：法式香草牛奶鍋、老上海菜飯、白酒蒸蛤蜊

服務：包廂、WIFI、插座、兒童座椅、有素食

菜單：屏東自然綠人文咖啡館菜單

連結：屏東櫥窗官網、屏東櫥窗粉絲專頁

文章來源：

姐妹淘甜美食光 FB：姐妹淘甜美食光

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