不只有沙皮狗！花蓮「白色兔兔」冰淇淋幕斯 少女心直接噴發！

前陣子看到咖啡舍他重新開幕的訊息，然後就推出在西部很流行的沙皮狗冰淇淋，正想說什麼去吃一下，沒想到馬上推出白色兔子跟河馬造型的，這根本不用猶豫了~我的少女心直接噴發，馬上先去預訂就跟朋友一起衝了！#內有影片。

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咖啡舍曾經休息一陣子，現在重新開幕了，在點餐的時候我跟一個妹妹聊天之下才得知，原來這裡以前的員工把這邊頂了下來作，話說也是很厲害，看起來很年輕，而且還弄出這麼可愛的甜點。

影片請點：https://www.youtube.com/watch?v=HQFoW5zLQ3A

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一派輕鬆的咖啡廳氛圍，裡面的環境與調性跟以前差不多，除了增加了一個大木桌之外，沒有太多的變化。

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天氣不熱，坐在戶外用餐區也是很舒服呢。

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他這邊每人低消是一份餐點或是飲料，而我們今天點的兔子需要前2天預定，而兔兔份量很多，要四個人去再點喔 沙皮狗則是前一天，河馬是她這二天推出的新品，覺得更可愛啊 沒點到啊。

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我們分別點了卡布奇諾(100元)跟海鹽拿鐵(130元)來配冰淇淋，然後看到鬆餅又想吃了又點了瑞士牛奶糖鬆餅(180元)是有多餓啊。

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她們的冰淇淋是使用莫凡彼冰淇淋，鬆餅淋上蜂蜜，再搭配起濃郁又香甜的冰淇淋，這樣就可以度過一個悠閒的下午了，不過我們今天重點不是她啊！！我的兔兔~~

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我是沒點沙皮狗 因為今天剛好有準備，我請老闆娘端出來麻煩讓我快拍一張 這狗真的是連疲的皺摺都作的很棒~~太細膩了，這是需要前一天預約的唷 當天吃不到。

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各位觀眾!!!白色兔兔上場啦，你們看看是不是很可愛！我就是看到她們粉絲頁上就一眼就打中我的少女心啊~~兔兔冰淇琳幕斯有三種口味，香草、巧克力跟抹茶，而巧克力跟抹茶的顏色會顯現在兔子的外觀上，我直覺就是要選白色的，看起來比較可愛啊 需要前2天預定唷。

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這份是380元，但份量是很大的喔!!我請同行朋友幫我拿起來拍照，這最少要4個人吃，不然會吃不完。

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大家是拍照拍不停，是不是很可愛啊！

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但是接下來就殘忍了，要吃她啦！

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說是冰淇琳幕絲，不過吃下去口感很扎實耶，慢慢吃也沒有融得很快，不太像是幕絲，邊吃邊想才突然想到以前有吃過類似的東西，不曉得大家以前有沒有吃過元祖雪餅，他裡面的白色內餡的口感近似那個口感，再來因為是香草口味的，味道其實沒有很重，不過我再跟店家訂的時候他就有跟我說香草的味道不會很重，有建議我點巧克力跟抹茶，但白色就是可愛咩 也是非戰之罪啊！

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而我們搭配了充滿甜蜜風味的冰淇淋一起吃就很有味道了，我覺得點這個兔子如果能搭如草莓果醬之類的去搭配的話，一定會更有味道也更會有味道的變化，如果要加價我都可以，畢竟巧克力跟抹茶顏色都不會比白色好看，如果是要我選可愛還是要美味⋯⋯在這個可愛兔兔前，我是選了前者。 #少女心持續噴發中

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Seven Beans 咖啡舍

地址：花蓮市建林街132號

營業時間：0900-1800 周一公休

電話：038311470

粉絲頁：

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文章來源：跳躍的宅男

FB：跳躍的宅男花蓮美食部落格

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