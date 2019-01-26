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大台北４家人氣甜點「日式鬆餅」蓬鬆的幸福口感

2019-01-26 15:00Taipei Walker

極具空氣感的日式鬆餅，近年來紛紛進駐信義區，各家鬆餅的做法與口感皆不同，不變的是入口之際總能為人帶來滿滿的幸福感受，現在就一起去品嚐美妙滋味吧！

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★Cafe del SOL

來自福岡、以蓬鬆口感聞名的Café del SOL鬆餅登台進駐微風信義，不同於福岡的歐洲鄉間風情，整體空間瀰漫粉嫩少女系氛圍，置身其中享用鬆餅，更增添幸福感。店內鬆餅主打口感與香氣，刻意減少蛋黃、糖比例，不但成就其蓬鬆口感、呈現清爽不甜的原味，搭配自製淋醬、配料，口味更加分！除了鬆餅，拉花拿鐵與早午餐、義大利麵等鹹食，也是不容錯過。

季節水果鬆餅320元（前）／採半煎半蒸的繁複作法創造出蓬鬆口感與迷人香氣。巧克力...
季節水果鬆餅320元（前）／採半煎半蒸的繁複作法創造出蓬鬆口感與迷人香氣。巧克力鬆餅330元（右後）／灑上新鮮莓果粒，搭配巧克力醬，創造甜蜜風味。咖啡拿鐵170元（左後）／可愛拉花帶給客人驚喜。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2F（微風信義）

電話：（02）2722-8260

營業時間：11：00～21：30；四～六11：00～22：00

公休：無


★Woosaパンケーキ屋莎鬆餅屋（台北松菸店）

不讓日式鬆餅專美於前，由高雄紅到台北的Woosa屋莎鬆餅屋，就是由台灣人自行研發的甜品，雲朵鬆餅細緻、綿密的口感讓人一吃就愛上，短短2年已在全台開設多家店面。台北松菸店是Woosa的第1家街邊店，為了有別於一般百貨門市店的氛圍，除了以木質基調打造舒適溫馨的空間，也特地推出店舖限定款鬆餅「濃の巧克力冰淇淋鬆餅」，只有這間店才吃得到！

濃の巧克力冰淇淋鬆餅330元（前）／店舖限定款口味，以法芙娜巧克力為主體風味，香...
濃の巧克力冰淇淋鬆餅330元（前）／店舖限定款口味，以法芙娜巧克力為主體風味，香濃迷人，鬆餅皆含130元飲品。莓果塔冰淇淋鬆餅310元（後）／原味鬆餅搭配草莓冰淇淋與淋醬，風味酸甜。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷28號

電話：（02）2746-5113

營業時間：11：30～21：30；六日11：00～21：30

公休：無


九州鬆餅（台北松菸店）

九州鬆餅松菸店承襲一號店的溫馨日式風格，擁有寬敞舒適的長形空間，天花板的霧面玻璃井字天窗，在暖色系燈光的映照下，像是陽光由天井灑下，溫暖而美好。店內的鬆餅採自日本九州地區7大縣出產的小麥與穀物，堅持保有自然風味，並結合新鮮蔬果搭配美味鬆餅。九州鬆餅松菸店另精心推出多項商品，包括BERRY BERRY莓果鬆餅，帶來幸福感受。

BERRY BERRY莓果鬆餅290元／100％使用日本九州產的穀物、小麥製成的...
BERRY BERRY莓果鬆餅290元／100％使用日本九州產的穀物、小麥製成的鬆餅，加上新鮮草莓、綜合莓果、 香草冰淇淋、鮮奶油，佐卡士達醬和莓果醬一併入口，柔順的酸甜滋味、鬆軟Q彈口感讓幸福感倍增。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄2號

電話：（02）2769-1889

營業時間：12：00～21：00；六日10：00～21：00

公休：無


★Le TAO 小樽洋菓子舖（松菸店）

因為雙層乳酪蛋糕而大受歡迎的LeTAO，是北海道小樽知名甜點店，台北是首間海外店，堅持所有甜點皆採北海道原汁原味，每款甜點食材幾乎都由日本進口，甚至奶油起司更是在北海道製作完成後再冷凍保存空運來台，目的就是堅持其味道。店內空間設計也頗具北國巧思，不僅使用許多原木裝飾，更以北海道白樺木製成燈飾，質樸木質風格營造溫馨用餐環境。

粉雪原味鬆餅300元／因為入口即化般的空氣感，而有「魔法般的奇蹟鬆餅」美譽，使用...
粉雪原味鬆餅300元／因為入口即化般的空氣感，而有「魔法般的奇蹟鬆餅」美譽，使用奶油起司、瑞可達起司加入蛋與牛奶打發，蓬鬆般的綿密讓人回味無窮。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷30號

電話：（02）2760-2100

營業時間：11：30～21：00（鬆餅19：30）；11：00～21：00（鬆餅19：30）

公休：無


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鬆餅北海道九州甜點早午餐

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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