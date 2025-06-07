美到直接拍寫真！ 星巴克「台南台江門市」藍綠系門市美翻IG 開幕爽喝「第二杯半價」 3大優惠一次滿足

夢幻藍綠門市美成濕地系咖啡館！ 全新「台南台江門市」6/7夢幻開幕！不只外觀神還原台江濕地的藍綠水波，連門市內部設計也充滿藝術感，簡直美到直接拍寫真了。加上台南限定週邊商品、滿額好禮與超佛優惠一次灑好灑滿！

圖／星巴克提供

台南安南區的「星巴克台江門市」一開幕就成為最強打卡點！ 外牆以藍綠色為主視覺質感爆棚，靈感來自台江濕地與水面波光意象，呈現河流與海水交匯的流動曲線之美。就像走進一座水色藝廊，怎麼拍怎麼美！

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走進門市更是濕地美景X咖啡藝術的視覺享受，採中島型咖啡吧檯設計，牆面以咖啡櫻桃為靈感，用抽象風格描繪從咖啡果實到烘焙的製程故事。水洗、日曬、半水洗等處理法全都變成視覺藝術，每一處細節都在說咖啡的語言。

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為了慶祝新門市開幕，星巴克也同步推出3款「台江限定週邊」，每一款都滿滿在地濕地風情全入袋，收藏控千萬別錯過！「台南台江馬克杯」正面繪有代表性鳥種「黑面琵鷺」，飛翔於四草綠色隧道之上，背面則描繪養蚵農與鹽工的辛勤身影；「台南台江隨行卡」卡面設計延續門市屋頂的藍綠層次感，搭配咖啡花葉圖案，象徵濕地的豐饒與咖啡的香氣；「深藍網格女神提背袋」結合兩種網格布料打造而成，沈穩的深藍色如濕地水紋，既低調又有層次，出門手提超有型！

圖／星巴克提供

不只新門市超好拍，星巴克還同步祭出超多開幕優惠限定優惠，6/7～6/30「打卡享第二杯半價」：到「星巴克台南台江門市」打卡並上傳 FB 或 IG「Meet Me @Starbucks-台南台江」，就能享有兩杯相同飲品，第二杯半價的好康，最多可買兩杯。

6/7～6/30「滿額贈限量好禮」：單筆滿800元，贈「星巴克行李飾帶」乙個、單筆滿1,500元，再升級送「星巴克輕時尚手提收納包」乙個(限量贈品不挑款、不累贈，數量有限送完為止。6/13、6/27不適用)；6/7～6/16「星禮程會員獨享分享券」：凡星禮程會員以隨行卡或 APP 行動支付，單筆滿350元，即送一張「好友分享券」憑券可至全台門市享第二杯免費優惠(限購買兩杯相同口味/容量/冰熱飲品)，每人最多可得2張。