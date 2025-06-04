CAFE!N攜手「不二家」推第二彈週邊！開賣時間曝，保溫杯、冷水杯與環保袋統統有
以童心探索世界，再次掀起懷舊風潮！精品咖啡品牌CAFE!N繼今年春季後再度聯手日本經典品牌不二家，推出全新PEKO聯名第二彈週邊商品，將家喻戶曉的「牛奶妹PEKO」以簡約線條與撞色設計重塑，展現活潑可愛又富有探索精神的風格，喚醒日常生活中的勇氣與想像力。
自1950年首次亮相後，PEKO便成為不二家Milky牛奶糖的代表角色，招牌雙馬尾、吐舌笑容與蝴蝶結形象深入人心。此次CAFE!N再度翻玩經典，以嶄新視覺風格打造甜蜜限定三款聯名周邊，包括不鏽鋼保溫杯、迷你環保袋2.0與復刻版冷水杯，兼具實用與收藏價值，邀請粉絲一同喚醒童年回憶。
PEKO聯名周邊將於6月5日（四）凌晨零時起於CAFE!N官網開放預購，數量有限售完為止。預計6月底全通路陸續上架，更多活動資訊與異動，請關注CAFE!N官方公告，還有加入會員還可享專屬優惠，粉絲們不容錯過！
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