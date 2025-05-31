星巴克9週年「歡慶400萬會員達成」！限時買1送1，再抽365杯一年份免費喝

星巴克宣布「星禮程 Starbucks Rewards」會員突破400萬人次，為感謝廣大粉絲支持，特別於6月推出一連串回饋活動，包含抽獎與人氣買一送一優惠，讓喜愛星巴克的顧客一邊品味咖啡，一邊享受豐富禮遇。從6月1日起，不論你是新加入還是老會員，都能參與這場星意滿滿的慶典。

圖／星巴克提供

首先登場的是「星運加持 同慶抽獎」活動，於6月1日至14日，只要星禮程會員在門市消費或透過APP行動預點，不限金額與次數，即可獲得一次抽獎機會。活動將送出中杯飲料券2張給400位幸運會員，讓日常的咖啡時光更加驚喜。不論你點一杯美式還是喜愛的拿鐵，都有機會抽中美味回饋。

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緊接著在6月2日至3日，每天上午11點至晚間8點，星巴克推出「星享成雙 好友分享」活動。會員凡至門市購買兩杯大杯以上、口味一致的飲料，其中一杯將由星巴克免費招待，最多可享買二送二的優惠。無論是約上閨蜜或同事，都能共享美好午後時光，暖心又實惠。

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此外，自6月18日起，金星級會員還可參加專屬「星運抽－感謝有你」活動，只需使用3顆金星星，即可參加抽獎，最大獎為365杯免費咖啡一年份，還有各式甜點、餐點與咖啡周邊商品等你帶回家。這個6月，就讓星巴克為你點亮生活每一刻吧！

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