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「101第一排新景點」跑咖人朝聖！ 「爆紅台北高空咖啡廳」藏身富邦大樓 360度俯瞰信義區美景，連陶朱隱園停機坪都能見

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台北最新高空景觀咖啡廳【KA SKY COFFEE】隱身富邦A25園區33樓。圖／大海愛上藍天授權
台北最新高空景觀咖啡廳【KA SKY COFFEE】隱身富邦A25園區33樓。圖／大海愛上藍天授權

台北咖啡控又有新去處！最新開幕的「KA SKY COFFEE」藏身於信義區富邦A25園區33樓，緊鄰富邦美術館。這間高空景觀咖啡廳一開幕便在IG與Threads掀起朝聖熱潮，擁有360度環景大面積落地窗，直接坐擁信義區最美天際線，從台北101、微風南山到陶朱隱園的停機坪，城市風景盡收眼底，猶如置身台版曼哈頓，令人驚艷！

富邦A25園區33樓，緊鄰富邦美術館。圖／大海愛上藍天授權
富邦A25園區33樓，緊鄰富邦美術館。圖／大海愛上藍天授權

店內座位分為窗邊高腳椅區與內部沙發區。圖／大海愛上藍天授權
店內座位分為窗邊高腳椅區與內部沙發區。圖／大海愛上藍天授權

店內座位分為窗邊高腳椅區與內部沙發區，無論是情侶約會還是電子遊牧族，都能找到舒適空間。提供免費Wi-Fi與部分插座，平日早上相對清靜，下午則因人氣爆棚一位難求。內用低消僅需一杯飲品，甜點品項依現場為主，沒有服務費，價格親民超佛心，是小資族的高空療癒首選。

圖／大海愛上藍天授權
圖／大海愛上藍天授權

店內座位分為窗邊高腳椅區與內部沙發區。圖／大海愛上藍天授權
店內座位分為窗邊高腳椅區與內部沙發區。圖／大海愛上藍天授權

圖／大海愛上藍天授權
圖／大海愛上藍天授權

內用低消僅需一杯飲品，甜點品項依現場為主。圖／大海愛上藍天授權
內用低消僅需一杯飲品，甜點品項依現場為主。圖／大海愛上藍天授權

想造訪咖啡廳的進入方式小提醒，從台北市政府捷運站步行約6分鐘抵達，位於富邦美術館旁的富邦A25園區。入內後需先在一樓服務台掃描QR Code，再搭手扶梯至B1，轉乘電梯直達33樓。

入內後需先在一樓服務台掃描QR Code，再搭手扶梯至B1轉乘電梯。圖／大海愛上藍天授權
入內後需先在一樓服務台掃描QR Code，再搭手扶梯至B1轉乘電梯。圖／大海愛上藍天授權

圖／大海愛上藍天授權
圖／大海愛上藍天授權

一打開電梯就被眼前的美景給攝住，擁有大片落地窗，可以坐擁信義區台北最美天際線，連信義區最貴豪宅陶朱隱園的停機坪都能看見。

信義區豪宅陶朱隱園停機坪。圖／大海愛上藍天授權
信義區豪宅陶朱隱園停機坪。圖／大海愛上藍天授權

大片落地窗坐擁信義區台北最美天際線。圖／大海愛上藍天授權
大片落地窗坐擁信義區台北最美天際線。圖／大海愛上藍天授權

建議傍晚前往KA SKY COFFEE，從高處欣賞日落餘暉與城市燈火，是體驗台北夜景的絕佳時機，這裡提供一處城市喧囂中的療癒角落，目前朝聖的跑咖們大多被眼前的無敵美景震攝，紛紛忍不住讚嘆：「這裡也太美了吧！」

圖／大海愛上藍天授權
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圖／大海愛上藍天授權
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美景 富邦美術館 富邦大樓 咖啡廳 台北101 KA SKY COFFEE

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