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星巴克連3天「買一送一」！ 夏日推薦指定品項多達20種 經典冷萃、星冰樂一次喝足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書
圖／取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書

天氣逐漸升溫，星巴克再次祭出超人氣「買一送一」優惠活動，讓粉絲們用最划算的方式迎接盛夏。這次星巴克優惠於特定時段開跑，包含多款經典與創新飲品，咖啡星冰樂、茶飲一次滿足，快揪朋友一起來分享！

星巴克宣布，將於5/26至5/28期間，每日11:00至20:00，舉辦「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱一致、口味相同的指定品項飲料，其中一杯將由星巴克免費招待。每人每次最多可享「買二送二」優惠，且飲料需當場一次領取。

圖／取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書
圖／取自星巴克官網、星巴克咖啡同好會臉書

本次指定飲品品項相當豐富，包括：

．經典咖啡系：檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、特選馥郁那堤、馥列白（含特選）

．星冰樂系：巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂

．茶飲系：經典紅茶那堤、蜜柚紅茶、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤

．夏日清爽系：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、蜜桃雙茶咖啡（含特選）、荔枝桂花風味青茶、荔枝桂花風味冷萃咖啡

須注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，詳情請參考官網

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