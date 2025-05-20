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京都人氣咖啡「here Kyoto」來了！ 海外首店6／1台南開幕　「可麗露沾咖啡」經典必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「here Kyoto」海外首店6/1台南開幕、可麗露沾咖啡必吃。圖／摘自IG（＠here.kyoto、＠here.tainan）
「here Kyoto」海外首店6/1台南開幕、可麗露沾咖啡必吃。圖／摘自IG（＠here.kyoto、＠here.tainan）

台灣咖啡文化新亮點！ 京都人氣咖啡「here Kyoto」終於要來了，海外首店如今確定將於6/1在台南開山路、六合境清水寺附近開幕，台南店保留老屋紅磚結構，搭配玻璃元素引入自然光，呈現簡約卻溫暖的氛圍。

台南店保留老屋紅磚結構，搭配玻璃元素引入自然光，呈現簡約卻溫暖的氛圍。圖／摘自IG（＠here.tainan）
台南店保留老屋紅磚結構，搭配玻璃元素引入自然光，呈現簡約卻溫暖的氛圍。圖／摘自IG（＠here.tainan）

由2014年Coffee Fest世界拉花冠軍山口淳一創立的「here Kyoto」，自2023年宣布將進軍台灣後，便成為咖啡圈與甜點控的熱議話題，店家公布最新消息，「here Kyoto 台南｜開山‧清水」將於2025年6月1日在台南悄然開幕，選址於歷史悠久的清水寺附近巷弄之中，由台日職人攜手打造的全新空間，讓京都的文化氣息在台南老街巷弄中綻放。

圖／摘自IG（＠here.tainan）
圖／摘自IG（＠here.tainan）

圖／摘自IG（＠here.tainan）
圖／摘自IG（＠here.tainan）

這間咖啡店的最大亮點之一，就是風靡社群的「可麗露沾咖啡」吃法！將外酥內Q、帶有蘭姆酒香氣的可麗露，搭配綿密奶泡與濃郁咖啡一同入口，完美融合甜與苦的層次，成為京都本店人氣最高的招牌下午茶選擇。除了可麗露，店內的無麩質「夾餡蛋糕」外型如藝術品般華麗，也常登上IG熱門版面，讓人忍不住「手機先吃」。

圖／摘自IG（＠here.tainan）
圖／摘自IG（＠here.tainan）

「可麗露沾咖啡」是「here Kyoto」的招牌吃法。圖／摘自IG（＠here.kyoto）
「可麗露沾咖啡」是「here Kyoto」的招牌吃法。圖／摘自IG（＠here.kyoto）

「here Kyoto」首席咖啡師表示，之所以選擇台南作為第一間海外據點，是因為這座城市與京都一樣，擁有時間緩慢流動的氣質，非常適合「here」的品牌精神。而台南店未來也將提供內用座位，讓來訪者能放慢節奏、靜靜品味一杯好咖啡與甜點！

圖／摘自IG（＠here.tainan）
圖／摘自IG（＠here.tainan）

here Kyoto 台南｜開山‧清水

開幕日：2025/6/1 (周三公休)

地址：台南市中西區開山路3巷21號

電話：06-2219111

圖／摘自IG（＠here.tainan）
圖／摘自IG（＠here.tainan）

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