買1送1喝到月底！ 星巴克集點送「超Q造型小熊」 新品「蜜桃雙茶咖啡」同步喝

咖啡新喝法＋超萌集點驚喜！這個夏天星巴克推出全新夏季限定飲品「蜜桃雙茶咖啡」，同時加碼超人氣療癒系「星巴克造型小熊」集點活動，還有外送平台買一送一優惠同步開跑，星粉們快來追上這一波！

夏日果香 x 濃厚咖啡，「蜜桃雙茶咖啡」沁涼登場

圖／星巴克提供

今年夏天，星巴克顛覆咖啡印象，推出創新口味「蜜桃雙茶咖啡」，將洋甘菊茶的柔和花香與紅茶的厚實茶韻完美融合，再加入香甜的水蜜桃糖漿與濃郁杏桃醬，層層堆疊出自然果香，最後淋上經典濃縮咖啡，帶來醇厚尾韻，果香與咖啡的獨特碰撞，令人回味無窮！

萌度爆表！「星巴克造型小熊」盲盒回歸

圖／星巴克提供

同步登場的，還有讓粉絲期待已久的「星巴克造型小熊」集點贈活動！推出的5款小熊以不同戶外活動主題為靈感，設計超Q萌、風格多變，採盲盒形式隨機出貨，驚喜又療癒！

自5月14日起，只要於門市原價購買大杯以上任一飲品，參與數位集點可透過門市QR Code、APP、LINE或星巴克網站進行，即可獲得1點集點數。集滿6點，可免費兌換1隻星巴克造型小熊；集滿2點，可用180元加購1隻星巴克造型小熊盲盒。

圖／星巴克提供

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外送也有驚喜！星巴克買一送一喝到月底

即日起至5/30止，星巴克外送優惠同步展開，「foodomo 好友分享日」於每週三、四、五，購買兩杯特大杯那堤、冷萃咖啡或紅茶那堤，其中一杯由星巴克請客；5/20推限定活動，凡購買兩杯特大杯那堤或美式咖啡，享買一送一優惠！

「foodpanda」自即日起至5/19，購買大杯以上馥列白、焦糖奶香星享那堤、醇濃抹茶那堤，可享第二杯半價！