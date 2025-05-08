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星巴克「買一送一」來了！ 2025母親節咖啡優惠盤點 超商「加10元多一杯」、霜淇淋同享買1送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2025年母親節的腳步臨近了，全台各大咖啡品牌與便利商店紛紛推出限時優惠活動，讓消費者能與母親共享溫馨的咖啡時光。以下整理母親節咖啡優惠懶人包，包含星巴克買一送一、7-ELEVEN美式拿鐵2杯99元、萊爾富咖啡最低15元、全家便利商店同步優惠霜淇淋買一送一，統統追起來！

●星巴克

星巴克推出「LOVE MOM」系列活動，自即日起至5/9，連續3天推出大杯以上同品項第2杯半價，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；此外，5/10、5/11限時2天再推出「LOVE MOM集團同慶 好友分享日」，11:00-20:00至星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，可以喝到最新的母親節限定飲品「玫瑰荔枝冷萃咖啡」與「玫瑰荔枝那堤」。5/12當天，單筆消費滿888元，還可獲贈哥倫比亞進口康乃馨一支，數量有限，送完為止。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

●7-ELEVEN

7-ELEVEN自即日起至5/11，大杯精品拿鐵/美式同品項買1送1；購買康乃馨一支，即享小杯精品拿鐵/美式優惠價29元；特大杯濃萃美式/拿鐵任選2杯100元。

圖／7-ELEVEN
圖／7-ELEVEN

即日起至5/16，透過APP行動隨時取購買精品咖啡指定飲品買5送2，包括特大杯厚乳拿鐵優惠價425元/組、大杯卡布奇諾優惠價275元/組、榛果風味燕麥拿鐵優惠價450元/組、大杯燕麥拿鐵優惠價375元/組、風味指定冰飲優惠價375元/組、中杯精品燕麥拿鐵/馥芮白優惠價550元/組。

圖／7-ELEVEN
圖／7-ELEVEN

此外，至5/11，使用icash Pay及icash2.0卡支付，可享雪淋霜、酷聖霜霜淇淋及思樂冰同規格、全口味買一送一。

●全家

全家便利商店自即起至5/11於APP「隨買跨店取」，推出指定咖啡「加10元多一杯」指定品項有大杯單品美式，兩杯110元、大杯單品拿鐵，兩杯120元、大杯特濃美式，兩杯65元、大杯特濃拿鐵，兩杯75元；於5/12至5/14期間，推出Let’s Café中杯單品美式與私品茶桂香金萱歐蕾買一送一優惠，限定使用全盈+PAY支付。同時，5/9起至5/11，於全台全家購買「Fami!ce霜淇淋」不限口味皆可享買一送一。

Fami!ce玫瑰造型霜淇淋。圖／全家便利商店提供
Fami!ce玫瑰造型霜淇淋。圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富自即日起至5/13期間，氣泡美式系列/大杯特濃咖啡，限時買1送1；自即日起至5/27，推出伯朗特濃系列買1送1，包括湖鹽咖啡與榛果奶茶等。

圖／萊爾富
圖／萊爾富

●OKmart

OKmart推出季節限定「冰淇淋莊園美式／紅茶」，兩球冰淇淋加咖啡以特大杯販售，配合新品上市即日起至5/28期間，可享「冰淇淋莊園美式／紅茶」優惠價59元，OKAPP會員另可領取專屬優惠券，享每杯55元。

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

●伯朗咖啡館

全台伯朗咖啡館於5月的每周一推出獨享咖啡優惠，5/12、5/19、5/26，當日持伯朗Lounge卡儲值金全額支付，可享美式、本日咖啡「飲品買一送一」。

圖／翻攝MR. BROWN 伯朗咖啡館臉書
圖／翻攝MR. BROWN 伯朗咖啡館臉書

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星巴克 母親節 買一送一 超商 霜淇淋

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