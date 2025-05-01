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可愛爆擊！「星巴克X米飛兔miffy」10款聯名週邊搶先看 可愛綠裙娃娃5／2開賣 miffy端午禮盒預購9折再享買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「Starbucks × miffy」超萌聯名系列。圖／星巴克提供
「Starbucks × miffy」超萌聯名系列。圖／星巴克提供

米飛兔的粉絲尖叫了！ 台灣星巴克與米飛兔即將推出「Starbucks × miffy」超萌聯名系列，帶來一系列包括隨行杯、馬克杯、玩偶等多款可愛周邊商品，即將於5/2正式開賣，更有可愛至極的miffy限定端午禮盒，每一款都療癒融化粉絲們的心！

星巴克與miffy跨界合作推出聯名商品，於5月2日開賣。圖／星巴克提供
星巴克與miffy跨界合作推出聯名商品，於5月2日開賣。圖／星巴克提供

此次星巴克與米飛兔 Miffy 的聯名系列在台灣市場上市之前，先後在新加坡推出兩波活動，創下火爆熱潮，這次終於將席捲台灣，星巴克與米飛兔的完美結合，期待已久的時刻即將來臨，粉絲們千萬勿錯過！

miffy綠把手馬克杯780元。圖／星巴克提供
miffy綠把手馬克杯780元。圖／星巴克提供

可愛爆擊！星巴克與米飛兔 Miffy 聯名系列將以「在每個平凡時刻分享喜悅」概念設計，讓你感受到miffy童趣與星巴克溫暖風格的完美融合。首先帶來4款設計活潑童趣的可愛杯款，有可愛實用的隨行杯、聯名馬克杯、保溫杯、冷水杯，其中還有專屬miffy吸管套等。

miffy綠蓋不鏽鋼杯1280元。圖／星巴克提供
miffy綠蓋不鏽鋼杯1280元。圖／星巴克提供

miffy橘蓋不鏽鋼水壺1180元。圖／星巴克提供
miffy橘蓋不鏽鋼水壺1180元。圖／星巴克提供

miffy TOGO冷水杯850元。圖／星巴克提供
miffy TOGO冷水杯850元。圖／星巴克提供

還推出miffy造型的手機掛繩組、實用性極高的聯名包袋，每一款都超萌吸睛，連縫線都是米飛兔的身形，小巧思超推薦。最受矚目的，莫過於身穿星巴克綠圍裙、化身咖啡夥伴的「miffy娃娃」，就算不是米飛兔的粉絲看到也少女心噴發！

miffy綠圍裙1680元。圖／星巴克提供
miffy綠圍裙1680元。圖／星巴克提供

miffy帆布手提袋750元。圖／星巴克提供
miffy帆布手提袋750元。圖／星巴克提供

miffy絎縫隨行杯袋550元、miffy絎縫托特包1200元。圖／星巴克提供
miffy絎縫隨行杯袋550元、miffy絎縫托特包1200元。圖／星巴克提供

迎合即將到來的端午節，星巴克特別推出了3款米飛兔聯名端午禮盒，以米飛兔的設計包裝呈現「夏日miffy沁爽禮盒、夏日miffy風格禮盒、粽夏時光禮盒」，含有吸引人的草莓可可杏仁捲、冰粽等美味，預購禮盒可享9折優惠，同步推出「好友共享咖啡時光」，結帳可獲得飲料好友分享優惠券一張，採累計方式。

星巴克端午禮盒首次與 miffy聯名推出3款限定禮盒。圖／星巴克提供
星巴克端午禮盒首次與 miffy聯名推出3款限定禮盒。圖／星巴克提供

星巴克米飛兔miffy系列活動將於5/2在台灣星巴克正式開賣，活動當日販售的指定聯名商品限量，為確保公平性，將依照排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款商品各一張，5/3起則不受此限制。

miffy手機掛繩組650元、miffy隨行卡180元。圖／星巴克提供
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