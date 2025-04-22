星巴克買一送一！ 「世界地球日」超商咖啡、手搖飲美食優惠 一日限定必追

今天(22日)是世界地球日！星巴克祭出大杯/特大杯飲品買1送1，星冰樂也在列；超商7-ELEVEN有特大美式/拿鐵10杯490元、萊爾富大杯特濃美式/拿鐵買20送20、全家大杯燕麥奶拿鐵買3送1，以及鮮茶道、Mr.Wish也有飲品買1送1優惠，統統追起來！

●星巴克

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書

星巴克今日祭出一日限定「世界地球日 一起用美味來慶祝 好友分享日」，上午11點至晚上8點，到星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買2送2，星冰樂也能喝得到哦。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN迎世界地球日推Openpoint 行動隨時取即起至4/30，推出指定優惠組合買7送3，包括大杯榛果燕麥拿鐵630元/組、大杯燕麥拿鐵525元/組、精品冰燕麥拿鐵770元祖、特大美式/特大拿鐵490元/組、鹿耳島濃焙茶拿鐵/福岡八女濃抹茶拿鐵525元/組、好時經典可可525元/組，每人限購4組，兌換期限至6/30止。

另有，「世界地球日CITY集點GO」活動至5/13，購買指定CITY系列飲品贈送點數，其中買燕麥飲品或使用自帶杯，每杯再加贈小七集點卡點數，集滿指定點數即可兌換指定CITY系列飲品一杯。

●全家

全家Let’s Tea。圖／全家便利商店提供

全家便利商店迎世界地球日，即日起至5/13，Let’s Café祭出會員可享OATLY燕麥奶拿鐵、愛之味燕麥奶系列任選2杯119元，全家隨買跨店取大杯Let’s Café燕麥奶拿鐵買3送1，兌換期限至7/31止。

另外，即日起至5/13，使用循環杯、環保杯或於店舖現場購買植纖環保杯、無塑植纖杯、燕麥奶拿鐵/紅茶、植覺生活系列全品項商品，即可獲得會員APP抽獎券一張，有機會抽中Let’s Café大杯經典美式100杯、看見台灣保溫瓶、野餐墊、空拍機等好禮。

●萊爾富

Hi café咖啡系列優惠。圖／萊爾富提供

即日起至4/29，萊爾富超商Hi Café 可享大杯特濃美式/拿鐵買1送1、燕麥奶拿鐵大杯冰買1送1、摩卡咖啡買1送1(冰熱任選），另還有整買零取寄杯優惠，大杯特濃美式/拿鐵買20送20，大杯65元指定系列「冰燕麥奶拿鐵、冰熱醇脆黑糖拿鐵、冰熱海鹽焦糖拿鐵」任8件415元，大杯60元指定系列任8件385元。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

響應世界地球日，即日起至4/30，摩斯漢堡指定餐點「超級大麥杏鮑菇珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價99元、「摘鮮綠摩斯炸蝦堡＋大杯冰紅茶」優惠價109元，凡購買早餐套餐加5元「升級中杯摩斯咖啡」，另，今週二摩斯咖啡日，全時段「摩斯咖啡(L)」只要49元！

●鮮茶道

圖／翻攝鮮茶道臉書

鮮茶道全門市4/22祭出「蜜香紅茶、玉露煎茶、東方美人茶」3大飲品買一送一，可開放任意混搭，每人每次限購2組。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏全門市4/22祭出「買3送1」優惠，期間凡於門市購買3杯飲品，即可免費喝「茉莉原淬綠茶」1杯。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish今日祭出外送平台Uber Eats飲品買一送一優惠，包括「中杯楊枝甘露、大杯香蘋紅茶」，每人每次最多可買5組，楊枝甘露則可加價升級大杯。

●可不可熟成紅茶

圖／翻攝可不可熟成紅茶官網

可不可熟成紅茶今日祭出外送平台Uber Eats「穀奈系列買1送1」優惠，只要購買「輕纖穀奈茶or穀奈歐蕾」可享同品項買1送1，每人最多買5送5。

●爭鮮gogo

圖／翻攝爭鮮臉書

爭鮮gogo於4/22祭出一日限定優惠，購買「飯裡藏鮮」，即可享加料好康，贈送「一顆版」貢丸味噌湯一碗。