「奧比ALBE」攜手世界冠軍烘豆師柯秉豐推出五款聯名新品！還有機會「免費喝拿鐵」1整年

在全球咖啡豆價格飆升、生活開銷日益增加，新興餐飲品牌「奧比 ALBE」選擇以一杯溫暖回應世界。攜手世界級烘豆師柯秉豐，推出五款聯名咖啡新品，並舉辦首次全國活動《奧比曙光贈飲》，邀請全民透過社群互動，贏取整年免費喝「曙光拿鐵」的機會。在市場起伏中，「奧比 ALBE」堅持用不漲價的美好，守護日常小確幸。

圖／奧比 ALBE提供

品牌名「奧比 ALBE」取自義大利語，意指「曙光再次帶來美好」。以「早咖、晚食、夜酒」為主軸，「奧比 ALBE」將晨間咖啡香、午晚異國餐點與夜晚微醺餐酒文化緊密交織。2024年下半年，「優妮斯開發」在市場震盪中毅然創立新品牌，從「黑浮咖啡」、「奎克咖啡」的根基出發，不僅承載百位員工的未來，也延續了數萬名老顧客對美味的期待，讓餐飲不僅是商業，更是溫柔的承諾。

圖／奧比 ALBE提供

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這份初心感動了沉潛已久的世界烘豆冠軍柯秉豐。他以13年賽事經驗，親自設計烘焙曲線，為「奧比 ALBE」打造晨曦、朝陽、晨光、晨醺與義式配方五款新品。每一款咖啡都像是光影變化的片段，從莓果到堅果，從微酸到醇厚，隨著時間推移層層展開，如同晨光灑落，每一口都低語著生活中的溫柔與堅韌。

圖／奧比 ALBE提供

即日起至5月11日止，參與「奧比 ALBE」Facebook互動，即有機會抽中總價值1,920元的「曙光拿鐵」年度體驗組，每月一杯，陪伴一整年的晨光。同步推出APP會員禮遇，限時領取聯名新品優惠券。從第一杯晨曦開始，「奧比 ALBE」邀請每位顧客，在生活的縫隙中，拾回屬於自己的光與希望，一起來品嚐看看吧。