大稻埕復古咖啡廳熄燈！ 「孵珈琲洋行」宣布：下台一鞠躬 另有日式喫茶店服務

迪化街的復古咖啡館「孵珈琲洋行」宣布歇業「即日下台一鞠躬」！ 位於台北大稻埕的這家復古咖啡店長期以來受到顧客喜愛，然而，8年的經營歷程對創辦人而言，似乎已經到了改變的時刻。面對咖啡同溫層的影響及對立問題，孵珈琲洋行決定華麗轉身，尋找新的舞台，重新尋回創立初衷的熱情。

孵咖啡創辦人於孵咖啡 - 孵珈琲洋行臉書發表長文提及，孵珈琲洋行的8年經營歷程中，從市集到工作室再到迪化街，可謂步步有績，讓許多顧客留下美好回憶。然而，創辦人面對文化差異及咖啡同溫層中充斥著對立情緒的現象，意識到自己走向了與初衷背道而馳的路，因此決定勇敢做出改變，在臉書粉專公告「即日下台一鞠躬」。

得知歇業消息的老顧客雖感到震驚，也表示理解和支持。在孵珈琲洋行驟然歇業的同時，創辦人也透露將推出新計畫，展望著未來的發展，並提及「期待我們用新的面貌再次出現在你們的眼中」。

圖／翻攝孵咖啡-孵珈琲洋館 臉書

孵珈琲洋行於本月3日宣布歇業，但還有另一間位於台北市大同區歸綏街218-1號，提供日式喫茶體驗的「孵珈琲洋館」卻仍將繼續營業，隱身在一棟80年台北老屋建築的用餐空間，打造復古風摩登老屋的日式喫茶店氛圍，彷彿搭時光機回到昭和年代，不僅能品嚐烘焙咖啡，購買孵咖啡咖啡豆，還有屋內的古董老物陳列供欣賞！