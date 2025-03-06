快訊

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

台積電擴大在美投資 賴總統、魏哲家下午5點共同召開記者會

大稻埕復古咖啡廳熄燈！ 「孵珈琲洋行」宣布：下台一鞠躬 另有日式喫茶店服務

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝孵咖啡 - 孵珈琲洋行 臉書
圖／翻攝孵咖啡 - 孵珈琲洋行 臉書

迪化街的復古咖啡館「孵珈琲洋行」宣布歇業「即日下台一鞠躬」！ 位於台北大稻埕的這家復古咖啡店長期以來受到顧客喜愛，然而，8年的經營歷程對創辦人而言，似乎已經到了改變的時刻。面對咖啡同溫層的影響及對立問題，孵珈琲洋行決定華麗轉身，尋找新的舞台，重新尋回創立初衷的熱情。

孵咖啡創辦人於孵咖啡 - 孵珈琲洋行臉書發表長文提及，孵珈琲洋行的8年經營歷程中，從市集到工作室再到迪化街，可謂步步有績，讓許多顧客留下美好回憶。然而，創辦人面對文化差異及咖啡同溫層中充斥著對立情緒的現象，意識到自己走向了與初衷背道而馳的路，因此決定勇敢做出改變，在臉書粉專公告「即日下台一鞠躬」。

得知歇業消息的老顧客雖感到震驚，也表示理解和支持。在孵珈琲洋行驟然歇業的同時，創辦人也透露將推出新計畫，展望著未來的發展，並提及「期待我們用新的面貌再次出現在你們的眼中」。

圖／翻攝孵咖啡-孵珈琲洋館 臉書
圖／翻攝孵咖啡-孵珈琲洋館 臉書

孵珈琲洋行於本月3日宣布歇業，但還有另一間位於台北市大同區歸綏街218-1號，提供日式喫茶體驗的「孵珈琲洋館」卻仍將繼續營業，隱身在一棟80年台北老屋建築的用餐空間，打造復古風摩登老屋的日式喫茶店氛圍，彷彿搭時光機回到昭和年代，不僅能品嚐烘焙咖啡，購買孵咖啡咖啡豆，還有屋內的古董老物陳列供欣賞！

編輯推薦

咖啡廳 大稻埕 復古 熄燈

相關新聞

大稻埕復古咖啡廳熄燈！ 「孵珈琲洋行」宣布：下台一鞠躬 另有日式喫茶店服務

大稻埕復古咖啡廳熄燈！ 「孵珈琲洋行」宣布：下台一鞠躬 還有一家日式喫茶店服務

星巴克 X STANLEY魅力粉冷水杯登場！「40OZ大容量」時尚首選，引爆粉色風潮

星巴克攜手STANLEY再度席捲粉紅市場！全新40OZ魅力粉不鏽鋼把手TOGO冷水杯登場，結合大容量設計與時尚粉嫩色調，這款杯子不僅兼具實用與美感，更是北美熱銷款，一上市便造成搶購熱潮。無論是日常通勤、運動健身或戶外旅行，都能輕鬆補充水分，成為隨身不可或缺的水杯新寵。

星巴克萬里門市2/28開幕！翡翠灣特色咖啡店再＋1

星巴克萬里門市於2月28日新開幕，在新北市萬里區，首家建築外觀結合風帆意象，靈感來自於萬里熱門海濱景點「萬里翡翠灣」，以屋頂傾斜設計，在湛藍天空的背景襯托下，如同風帆啟航行駛於大海，門市側面則以挑高立面設計，象徵著風帆徜徉於海中的乘風破浪。

慶中華隊挺進WBC經典賽！ 星巴克限時9小時「買一送一」 爽喝大杯星冰樂

2025年世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)，中華隊以6：3打敗西班牙，確定獲得晉級2026年WBC正賽的資格。星巴克稍早宣布，27日一日限時推出「買1送1」優惠，感謝中華隊帶來精彩的比賽！

鐵粉嗨爆！ 星巴克「Hello Kitty杯緣子」驚喜回歸 4款「超萌盲盒」滿額贈 8樣「Kitty聯名夯品」限量搶購

Hello Kitty鐵粉快設鬧鐘！ 星巴克去年慶祝Hello Kitty誕生50週年推出的系列聯名大受好評。官方公布最新驚喜，將於2/19起，星巴克與Hello Kitty聯名商品合作重磅回歸，再度

撐不住！台灣星巴克深夜突公告「2月12日調漲」 內用續杯變5折

星巴克也撐不住了！連鎖咖啡「星巴克」（Starbucks Coffee）在2月11日0時於官方粉絲團發布公告，指出自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。