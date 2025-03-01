星巴克 X STANLEY魅力粉冷水杯登場！「40OZ大容量」時尚首選，引爆粉色風潮
星巴克攜手STANLEY再度席捲粉紅市場！全新40OZ魅力粉不鏽鋼把手TOGO冷水杯登場，結合大容量設計與時尚粉嫩色調，這款杯子不僅兼具實用與美感，更是北美熱銷款，一上市便造成搶購熱潮。無論是日常通勤、運動健身或戶外旅行，都能輕鬆補充水分，成為隨身不可或缺的水杯新寵。
星巴克攜手STANLEY推出全新聯名系列，除了魅力粉款外，更同步推出「STANLEY堅定粉40OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」與「STANLEY幸福粉30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，以粉嫩漸層色調營造浪漫氛圍。特別值得關注的是「STANLEY櫻花30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」，搭配櫻花造型吸管飾品，夢幻感十足，勢必掀起粉色控的收藏熱潮。
此外，星巴克限時推出「連假好星情 Bonus Star」活動！自即日起至3月2日（日）期間，會員於門市消費或透過APP行動預點，單筆結帳滿600元，即可額外獲贈8顆星，累積更多專屬優惠。至於全新STANLEY魅力粉冷水杯已於3月1日正式上市，售價1,750元，不同粉色設計值得收藏，粉絲們千萬別錯過！
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