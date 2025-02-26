慶中華隊挺進WBC經典賽！ 星巴克限時9小時「買一送一」 爽喝大杯星冰樂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
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2025年世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)，中華隊以6：3打敗西班牙，確定獲得晉級2026年WBC正賽的資格。星巴克稍早宣布，27日一日限時推出「買1送1」優惠，感謝中華隊帶來精彩的比賽！

圖／取自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
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星巴克推出「感謝英雄，好友分享日」活動，2/27當天消費者前往全台星巴克門市購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆相同的飲料，其中1杯由星巴克招待，星冰樂也可享優惠。

須注意的是，本活動每人每次最多購買2組，且限當場一次領取。不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

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