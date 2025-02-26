慶中華隊挺進WBC經典賽！ 星巴克限時9小時「買一送一」 爽喝大杯星冰樂

以純白極簡風格及360度環狀大理石吧台聞名的「奎士咖啡」，再掀話題！即日起正式進駐台北101購物中心B1了，為品牌拓展版圖再下一城。為慶祝新店開幕，奎士咖啡特別參加抽獎，獎品包含星宇航空亞洲全航線商務艙雙人來回機票，還有豐富的其他獎品，活動將持續至2月17日。另外現在還有即日起限時三天購買任一飲品有機會抽中限量人氣「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」，真的要衝了。

2025-01-17 14:00