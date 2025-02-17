鐵粉嗨爆！ 星巴克「Hello Kitty杯緣子」驚喜回歸 4款「超萌盲盒」滿額贈 8樣「Kitty聯名夯品」限量搶購

Hello Kitty鐵粉快設鬧鐘！ 星巴克去年慶祝Hello Kitty誕生50週年推出的系列聯名大受好評。官方公布最新驚喜，將於2/19起，星巴克與Hello Kitty聯名商品合作重磅回歸，再度祭出有萌度爆表的「Hello Kitty杯緣子」，一系列印有可愛Kitty限定聯名杯及玩偶，每一款都讓人眼冒愛心，統統都想收！

圖／星巴克提供

●Hello Kitty 杯緣子滿額贈&加價購

超萌可愛「杯緣子」必搶！ 星巴克再度攜手三麗鷗Hello Kitty推出4款「Hello Kitty杯緣子」，分別有「星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊、Hello Kitty頭部馬克杯」杯緣子，於2/19起於全台星巴克門市重磅回歸！

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「Hello Kitty杯緣子滿額贈」單筆消費金額滿1,350元，即可獲得Hello Kitty杯緣子乙個；「Hello Kitty杯緣子加價購」單筆消費250元，即可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。(款式隨機，不累贈，數量有限，現場贈完為止)

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●Hello Kitty 8款聯名商品再度上架

Hello Kitty聯名系列商品也跟隨著驚喜上市，除了有不鏽鋼TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、不鏽鋼水壺等等，還有HELLO KITTY綠圍裙凱蒂玩偶、依頭部專屬打造的HELLO KITTY造型馬克杯，也再度登場！

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同步於2/19商品上市當日，將依照每人現場排隊順序發放號碼牌，於各門市營業開始後，持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買，而2/20起則不受此限。須注意的是，車道型門市的車道服務不接受排隊購買。

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