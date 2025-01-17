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「奎士咖啡」進駐101！開幕抽星宇雙人來回機票，任買飲料再抽「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」三大人氣週邊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／奎士咖啡提供
圖／奎士咖啡提供

以純白極簡風格及360度環狀大理石吧台聞名的「奎士咖啡」，再掀話題！即日起正式進駐台北101購物中心B1了，為品牌拓展版圖再下一城。為慶祝新店開幕，奎士咖啡特別參加抽獎，獎品包含星宇航空亞洲全航線商務艙雙人來回機票，還有豐富的其他獎品，活動將持續至2月17日。另外現在還有即日起限時三天購買任一飲品有機會抽中限量人氣「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」，真的要衝了。

圖／奎士咖啡提供
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奎士咖啡的招牌飲品「台灣拿鐵」也會亮相。這款以衣索比亞中烘焙義式配方豆為基底，並與國民飲料冬瓜茶相結合的特色飲品，帶有奶油糖的風味，非常順口，是專屬台灣人必喝的獨特風味。

圖／奎士咖啡提供
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圖／奎士咖啡提供
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此外，台北101店也顧及想要「吃」的消費者了，一次推出全新5款全日輕食系列，包括法式野菇菠菜鹹派、經典瑪格麗特披薩、起司四重奏披薩、煙燻烤雞BBQ筆管麵、奶油培根筆管麵等，價格也親民約莫200元上下。小編私心推薦起司四重奏披薩，濃濃起司鹹香與四種起司的完美結合，一吃就愛上！

圖／奎士咖啡提供
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最後，台北101奎士咖啡店的開幕活動從即日起至1月19日，凡購買任何飲品，即有機會抽中「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」人氣IP周邊商品，機會難得，千萬不要錯過！

圖／奎士咖啡提供
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台北101 吉伊卡哇 咖啡 披薩

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