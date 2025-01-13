星巴克「買一送一」又來了！ 連2天爽喝大杯「星冰樂」、奶香風味新品99元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
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迎接農曆新年，星巴克也好康連連，最新再推出限時2天好友分享日「買一送一」，連星冰樂也喝得到，以及期間限定推出奶香風味新飲品，單杯只要99元嚐鮮開喝！

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
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星巴克最新預告「給自己一個掌聲! 好友分享日」，連續兩天1/14、1/15 11:00-20:00至全台門市，購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，星冰樂也可享優惠。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／翻攝星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書
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另外，星巴克新推出「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」，以清爽脆梨、搭配香甜蜂蜜與濃郁紅茶，再加上以蜂蜜梨子醬搭配牛奶製成的牛奶泡沫，全新奶香風味新品幸福開喝。

自即起至1/17，期間限定活動，「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」大杯單一價99元，可加價升級特大杯。提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。

圖／翻攝星巴克官網
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