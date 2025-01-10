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打造美術館級咖啡廳！ 「奎士咖啡」1/17插旗台北101 時髦店觀、大理石咖啡吧台搶先曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／奎士咖啡提供
圖／奎士咖啡提供

搶攻信義區精品咖啡市場！ 奎士咖啡進駐信義區拓店再加一，自2022年7月奎士咖啡首店市府旗艦店開張以來，快速成為名人與KOL的跑咖打卡咖啡廳，最新迎來新店消息，即將於1/17日正式進駐台灣第一地標台北101購物中心，以美術館級別打造時尚簡約咖啡廳！

圖／奎士咖啡提供
圖／奎士咖啡提供

「奎士咖啡」台北101店以全新形態打造出藝廊級咖啡廳，整體空間的簡約純白設計、獨特風格線條燈條、美輪美奐的空間質感，擁有最大環狀大理石咖啡吧台，可以直接欣賞專業咖啡師手沖咖啡過程，更規劃多達84席座位，成為百貨分店座席數最多。

圖／奎士咖啡提供
圖／奎士咖啡提供

圖／奎士咖啡提供
圖／奎士咖啡提供

值得一提的是，6坪大的大理石吧台與咖啡豆意象展示櫃，都如同精品展示櫃一般，襯托出台北101限定咖啡杯瓶與限定禮盒的質感及價值，更引進咖啡業界頂級的Black Eagle Maverick黑鷹咖啡機及自動手沖機，強調以科技提升製作咖啡的精準口感，勢必能吸引各地咖啡愛好者朝聖！

圖／奎士咖啡提供
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