猿田彥咖啡「2025新春福袋」開賣！3版本、托特包與限定新年紅包咖啡豆統統有

粉絲快看！新的一年即將到來，猿田彥咖啡推出以「惠比壽袋」為主題的2025新春福袋，設計充滿巧思，內容更是誠意十足，為咖啡愛好者送上一份迎接新年的驚喜。今年的福袋不僅品項豐富，更貼心滿足不同層次的咖啡需求，吸引粉絲熱烈關注。

圖／取自猿田彦珈琲株式会社官網

首先不得不提的是福袋附贈實用又美觀的隨行配件，最吸睛的是以咖啡豆為靈感設計的托特包，象徵新年的幸運與繁榮，容量適中且實用性強，適合日常攜帶。此外，品牌更推出新年限定的「紅包綜合咖啡豆」，以巴拿馬與衣索比亞的優質咖啡豆調製，揉合山茶花的清香、巨峰葡萄的甜美與酒香，口感獨特且充滿節慶氛圍，售價僅1,200日圓。 圖／取自猿田彦珈琲株式会社官網

兒此次福袋包含三種版本，每款皆有其獨特魅力。其中高階版的咖啡豆套組以6,480日圓的價格提供三款特調綜合豆與一款單品豆，特別推薦給偏好淺焙咖啡的消費者。其中亮點為哥倫比亞水洗處理的精品豆，風味層次細膩，為新年增添一絲優雅韻味。迷你套組則以親民的3,200日圓價格推出，內含八種精選風味的濾掛咖啡共12包，適合剛接觸咖啡的消費者，或是希望嘗試更多風味的咖啡迷。

圖／取自猿田彦珈琲株式会社官網

圖／取自猿田彦珈琲株式会社官網

此次福袋於已於12月1日正式開放預購，消費者可透過猿田彥咖啡的線上商店或門市訂購，線上購物滿5,400日圓即享免運優惠。不論是自用還是送禮，猿田彥咖啡福袋都將成為新年的完美開端，邀請讀者以滿溢香氣的咖啡迎接2025年的第一天！