買一送一喝到聖誕！ 星巴克「13號星期五」買1送1、外送好康必追 星冰樂、聖誕草莓蛋糕等著你

買一送一又來了！ 星巴克本週優惠「13號星期五 好友分享日」買一送一快筆記，接著一路到聖誕節的每週三、四、五，外送平台foodomo都有買一送一及兩杯199元的組合，另外再度推出聖誕必吃草莓奶油蛋糕，陪大家共度美好節日吃起來！

星巴克13號星期五 好友分享日

星巴克於本周五舉行「13號星期五 好友分享日」活動，當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，連大家最愛的星冰樂也喝得到！

注意的是，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網

星巴克買一送一外送優惠

星巴克於外送平台foodomo推出，自即日起至12/26的每週三至週五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡或蜜柚紅茶，其中一杯由星巴克招待。

圖／取自foodomo APP

星巴克兩杯199元外送優惠

星巴克自即日起至12/26，於foodomo外送平台亦同步推出「薄荷風味摩卡上市 隨你配對」，活動期間全日於外送平台foodomo購買任選2杯指定風味飲料可享「兩杯199元」優惠價，指定品項包含：薄荷風味摩卡、太妃核果風味那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、福吉茶那堤，快來組合！

薄荷風味摩卡。圖／星巴克提供

星巴克聖誕限定「草莓蛋糕」

每年推出備受顧客好評用今年再度用最療癒的聖誕蛋糕陪大家過節，星巴克第二波聖誕商品再度推出5吋「三溫糖草莓戚風蛋糕」，草莓的紅潤色彩和清爽口感與三溫糖戚風蛋糕的鬆軟和微焦糖香完美融合，超適合作為下午茶甜點，也是聖誕節經典必吃。