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第2杯半價又來了！ 「星巴克」加碼隱藏版優惠「買一送一」喝到2025年

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克官網
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又可以喝到第二杯半價了！ 星巴克最新於12/9、12/10連兩天開跑Have a nice day好康優惠，第二杯半價讓上班族用咖啡小確幸，開啟美好的一天！同時，還有悄悄上架隱藏在會員的星送禮「買一送一」優惠，收禮的朋友30天內兌換即可，一路喝到2025年！

圖／星巴克提供
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●Have a nice day 第二杯半價

星巴克「第二杯半價」再度展開，於12/9、12/10連續兩天登場，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

須注意的是，單筆交易最高限購4杯(二杯支付原價；二杯支付半價)，並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，最棒的是消費者最愛星冰樂系列也可以享用此優惠。

●歡慶星送禮週年慶-經典飲品雙杯組 一杯星巴克請你

圖／星巴克官網
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星巴克咖啡會員專屬的隱藏版「買一送一」發現了沒？ 星送禮「歡慶星送禮週年慶」自即日起至12/12的23:59止，活動期間使用星巴克APP進行星禮程會員「星送禮」，指定經典雙杯組一杯星巴克請你(二杯需一次領取)，並且不限送禮物給自己喔！

星送禮活動指定組合包含：
1.大杯美式咖啡雙杯組，限定優惠110元 (原價220元)
2.大杯那堤雙杯組，限定優惠135元 (原價270元)
3.大杯巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，限定優惠140元 (原價280元)
4.大杯蝴蝶餅可可燕麥那堤+大杯太妃核果風味那堤，限定優惠170元 (原價330元)

太妃核果風味那堤、熱蝴蝶餅可可燕麥那堤。圖／星巴克提供
太妃核果風味那堤、熱蝴蝶餅可可燕麥那堤。圖／星巴克提供

須注意的是，活動期間，以單一星禮程帳號贈送(不限送禮物或送自己)，每組活動品數量上限為5組，兌換期間自購買當日起30日，逾期將無法兌換，系統將會在第31日執行退款給原購買者；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

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