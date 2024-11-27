限時2天「買一送一」！ 星巴克「感恩節優惠」憑截圖就送、星冰樂也有

星巴克買一送一又來了！ 限時兩天推出「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，快揪好友相聚感恩節，終於等到買一送一，且還能點到星冰樂！

星巴克連續2天於全台門市推出感恩節「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

自11/28至11/29期間，推出「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡 好友分享日」，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Facebook、Instagram活動截圖，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

限時2天「感恩相聚時刻 一起截圖喝咖啡 好友分享日」。圖／摘自星巴克官網

須注意的是，此次優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；且每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

此外，慶祝11月感恩月，手搖飲CoCo都可，自即日起至12/3，於外送平台Uber Eats推出，只要在期間內點「3Q奶茶(L)」以及「蕎麥冬瓜露(L)」，就可享有同品項買一送一！