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爽喝14天買一送一！ 星巴克2024「秋日數位體驗」搶先領券 「太妃核果那堤」回歸快喝爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
2024最新「秋日美好境界」數位體驗於10/14起開跑。圖／星巴克提供
2024最新「秋日美好境界」數位體驗於10/14起開跑。圖／星巴克提供

試手氣的好機會又來了！ 星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗於10/14起開跑，有機會爽喝14天的「買一送一、第2杯半價」等優惠，於今日(10/13)預先領券，一路抽獎至10/25止。而每年冬季必喝「太妃核果風味那堤」也將回歸了，參加2024金星專屬耶誕派對，就能在現場搶先喝！

圖／翻攝星巴克官網
圖／翻攝星巴克官網

星巴克2024最新「秋日美好境界」數位體驗，自10/14至10/25開跑，一起完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，連續14天天天大放送，包括超值「買一送一、第2杯半價」等優惠好康折扣。並且，於10/13提早開放預領券，兌換期間為獲券日後2天(D+2日)，優惠券最後兌換至10/27止。

提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。

圖／翻攝星巴克官網
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另外，每年冬天一定要喝到「太妃核果那堤」要回歸了，今年擴大到40間指定門市舉辦金星會員限定的「耶誕派對」，只要報名成功就可以搶先喝專為派對打造的「太妃核果風味那堤」以及「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」。

耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」。圖／星巴克提供
耶誕焦點飲品「太妃核果風味那堤」。圖／星巴克提供

2024星巴克自10/14上午11點至10/28中午12點開放金星級會員以線上兌換方式報名「金星禮線上兌換」，需以80顆金星禮星星報名，兌換報名成功的金星級會員，即可入店參與當晚專屬派對，並享有當日限定的各項驚喜回饋。

派對現場有任選中杯飲料、120元糕點折抵券、45元包裝食品、2024金星耶誕派對專屬行李飾帶乙條和抽獎券一張，還能搶先喝到耶誕限定款「太妃核果風味那堤」，以及為派對推出的「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，星巴克粉絲一定要體驗。

首次推出派對限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」。圖/星巴克提供
首次推出派對限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」。圖/星巴克提供

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