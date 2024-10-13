10／14試營運！ 港都元素「客美多咖啡」進駐基隆 3天限時優惠大啖日系咖啡早餐

充滿港都元素的日系咖啡廳來了！ 「客美多咖啡基隆店」10/14試營運，新店鋪選址於基隆港邊的田寮河畔，2層樓的外觀設計以綠意盎然的植栽牆為特色，鄰近基隆著名的廟口夜市，成為遊客休憩喝杯咖啡的好去處！

圖／客美多咖啡提供

在日本已有900多家分店的「コメダ珈琲店」，自2018來台展店以來，第35號店鋪「客美多咖啡基隆店」成為最新據點，店內裝潢延續一貫的木質調、紅磚牆，同時更入許多基隆港的港都元素，像是入口處的船錨、船身造型的接待櫃台、基隆港歷史照片點綴的舷窗及燈塔造型的賣品展示櫃。

圖／客美多咖啡提供

圖／客美多咖啡提供

相同地，提供了名古屋著名的「朝食文化」——每天早上11點前點購飲品，即附贈烤吐司早餐，搭配水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三種選擇。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

圖／客美多咖啡提供

為慶祝開幕，客美多咖啡基隆店於10/14至10/16期間推出限時優惠，購買咖啡券即可享1,000元優惠（原價1,150元）。咖啡券可兌換9杯飲品且無使用期限，可折抵飲品免服務費，還能與套餐優惠同時使用，是咖啡愛好者不可錯過的超值選擇！

圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee–基隆加盟店

電話：(02)2424-7616

地址：基隆市中正區信一路170號

營業時間：週一至週日 07:30-21:00 (試營運期間為07:30-17:00)