2024「國際咖啡日」優惠整理！星巴克、西雅圖、PASTAIO買一送一 7-ELEVEN買10送10快囤貨

迎接一年一度的國際咖啡日（10/1），為大家統整全台4大超商及各家連鎖咖啡業者、咖啡廳、咖啡品牌推出的專屬優惠，不只星巴克、7-ELEVEN有買一送一，路易莎、cama café也有咖啡優惠、第二杯半價、超值折扣等，咖啡控們手刀追起來！

●星巴克

星巴克於10/1推出「國際咖啡日 好友分享日」，11:00-20:00當天至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，並開放星冰樂加入優惠活動，其中一杯由星巴克招待。

此外，星巴克於10月份推出「週三咖啡日Coffee Day」，每週三購買咖啡豆全系列商品(250G咖啡豆、VIA即溶咖啡、掛耳咖啡、典藏咖啡豆、咖啡類別相關組合)，及咖啡設備全品項，可享85折優惠。

●7-ELEVEN

迎接國際咖啡日，7-ELEVEN自即日起至10/1推出買二送二活動，至全台門市購買CITY CAFE美式咖啡/厚乳拿鐵、CITY PRIMA精品美式/馥芮白，享大杯同品項買2送2(不限冷熱，限店販售)。

此外，OPENPOINT行動隨時取，9/30至10/6期間都有CITY CAFE特大杯美式買10送10(每日限量2萬組)，以及CITY CAFE特大杯拿鐵買10送6(每日限量2萬組)。

圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

即日起至10/1，全家迎國際咖啡日推出於隨買跨店取單品咖啡優惠，包括Let’s Café大杯單品美式買五送五，10杯優惠價500元、大杯單品拿鐵買五送三，8杯優惠價550元。(冷/熱不限），數量有限。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

即日起至10/4，萊爾富限時推出指定咖啡享同品項買一送一優惠，活動期間至全台萊爾富咖啡販售門市，購買Hi café 大杯系列的特濃美式咖啡或特濃拿鐵咖啡，皆享同品項買一送一(冰熱任選)。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKCAFE因應國際咖啡日到來，即起推出「蜂蜜特調系列」，使用泰國優質蜂蜜帶有獨特清香，微甜不膩口的風味，歡慶上市，即日起至10/9，購買蜂蜜系列任一飲品，即享嘗鮮價8折優惠

圖／OKmart提供

●85℃

85℃全台門市10/1中大杯咖啡第2杯四折，以大杯拿鐵咖啡為例，原價95元，二杯特價只要133元，現省57元！除了咖啡優惠，85℃和愛盲基金會庇護工場學員合作，將咖啡渣手工製成「咖啡好蒸皂」，10/1起，消費者只要用135元，在門市加價購，就能幫助地球做環保，協助身心障礙者就業。

圖／85℃提供

●路易莎

於10/31前，憑路易莎黑卡，上午11點前可享咖啡飲品第2杯7折，11點後飲品搭配蛋糕9折，憑黑卡點數9點買任一飲品9折優惠。

圖/路易莎提供

●西雅圖咖啡

即起至10/3，西雅圖咖啡推出優惠活動，到全聯福利中心、7-ELEVEN購買西雅圖精選咖啡商品，可享買一送一優惠，

圖／西雅圖咖啡提供

●cama café

連鎖咖啡品牌cama café於即起至10/2，透過cama café APP「寄杯領取」功能購買大杯美式、大杯拿鐵可享買6送1優惠(每品項至多可購買2組)。

圖／cama cafe'提供

●客美多咖啡

客美多咖啡於10/1推出抽獎活動，當天至門市購買咖啡品項並填寫問券，即可參加抽日本名古屋來回機票(1名)、客美多夏季織袋(30名)。

圖／客美多咖啡提供

●PASTAIO

PASTAIO義式餐廳為慶祝10/1國際咖啡日，自9/30至10/31的平日14:00-17:00，於光復、內湖、新店、林口四店於活動期間平日下午時段，推出咖啡品項內用買一送一超值優惠！

PASTAIO的「熱拿鐵」。圖／PASTAIO提供

●摩斯漢堡

搭上國際咖啡日，摩斯漢堡即起至10/31，全時段來店出示LINE好友獨享優惠圖片，消費榛果風味拿鐵咖啡2杯，享優惠價109元。

圖／摩斯漢堡提供

●ABG COFFEE

ABG COFFEE為回饋咖啡迷長久以來的支持，自9/30至10/6於門市、官方網站購買指定商品皆享85折優惠。