搭機時先來一杯！ 「kafeD 咖啡滴」進駐桃機首店 手沖冠軍技藝x德式精品咖啡「第一航廈」能喝到

搭機時先來一杯台灣風味咖啡！ 德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」，即日起插旗台灣最主要的國際機場「桃園國際機場第⼀航廈」，以品牌發跡地台灣為首站，正式展開「機場時間計畫 」。

圖／kafeD提供

「kafeD 咖啡滴」針對機場旅客的需求，除了提供便捷且高品質的外帶服務，更推出限定咖啡組合「Φ=2」，將濃縮咖啡與卡布奇諾巧妙結合，為咖啡愛好這帶來多層次的味覺享受。

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kafeD 桃園機場一航店選用台灣咖啡豆冠軍方政倫的藝伎咖啡豆，並由2024年台灣手沖錦標賽冠軍彭偉倫親自調製，為旅客帶來獨屬於台灣的咖啡體驗。

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kafeD 也宣布將以品牌發跡地台灣做為⾸站，無論是等待出發、歸國的旅客，或是前來陪伴送行的朋友，都能在短暫的休憩中品味香醇濃郁的精品咖啡。與此同時，開啟「kafeD 機場時間計畫」，期許未來可將每個國家的風景注入各地機場空間！

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kafeD 桃園機場第一航廈店

地址：桃園市大園區航站南路15號1樓(計程車櫃檯前方，南會面點)

營業時間：每日09:30至20:00