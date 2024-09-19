日本咖啡廳來台駐點！「NO COFFEE台北首店9/20開幕，爆點限定「梅子沙瓦美式與人氣松露可頌」

又一間日本咖啡廳來台展店！日本福岡超人氣咖啡品牌「NO COFFEE」即將正式登陸台灣！第一家分店選址於台北新光南西三館一樓，預計9月20日盛大開幕，勢必吸引台北的咖啡愛好者前來朝聖，為台灣咖啡界注入全新風格。

圖／取自NO COFFEE臉書粉專

NO COFFEE台北店的菜單與日本同步推出多款經典咖啡選擇，包含美式、拿鐵、冷萃等多樣化品項，滿足不同口味的咖啡迷。特別的是，台北門市還提供台灣限定「梅子沙瓦美式咖啡」，這款獨特的酸甜風味必定讓人一試成主顧。而對於喜歡濃郁口感的顧客，店內也推薦「熱黑咖啡拿鐵」及「熱芝麻拿鐵」，帶來極致黑的味蕾享受，絕對是人氣首選。

圖／取自NO COFFEE臉書粉專

而店內裝潢設計延續品牌一貫的黑白簡約風格，並增設了半戶外座席區，搭配灰色系矮桌、植栽等自然元素，讓顧客在享用美味咖啡的同時，也能拍下時尚美照。此外，NO COFFEE也提供多款點心，其中以「黑可頌」的松露金蜜口味最為經典，濃厚的松露香與蜂蜜完美結合。其他如「紅豆鹽奶油可頌」與「福岡明太子可頌」也深受消費者喜愛。

圖／取自NO COFFEE臉書粉專

圖／取自NO COFFEE臉書粉專

除了咖啡與美食，NO COFFEE還推出限量聯名周邊商品，包括居家用品、環保杯、寵物系列「NO DOG」等。開幕當天，還有台北限定的彩虹色服飾登場，吸引時尚潮人一同搶購！

圖／取自NO COFFEE臉書粉專