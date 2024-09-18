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「2024萬華老城咖啡香」熱鬧登場！15家特色店家與7家聯名美食快收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自萬華老城咖啡香臉書粉專
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喜好咖啡與美食的旅客注意了！即日起至10月27日，備受期待的第六屆「萬華老城咖啡香」活動將熱鬧登場，邀請各地咖啡愛好者和美食饕客一起探索萬華老城的獨特風味。今年的活動主題「咖啡頑童-作伙PLAY」，結合咖啡與美食，帶來大富翁式的互動遊戲，讓旅客在品味咖啡之餘，感受老城的歷史與文化。

圖／取自萬華老城咖啡香臉書粉專
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圖／取自萬華老城咖啡香臉書粉專
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本次活動匯聚了15家萬華特色店家，推出7款限定聯名美食，從「咖啡滷肉飯套餐」到「仙草霜淇淋」，創新組合讓咖啡與各式料理擦出意想不到的火花。特別推薦「呆待咖啡」與「SW CAKE 唯星蛋糕」合作推出的「咖啡頑童的炎夏雪山」，咖啡與甜點的完美融合定會讓您的味蕾驚艷；另外，「家香味食堂」與「Cho café」的聯名套餐「咖啡滷肉飯」，更是咖啡與傳統美食的絕妙結合，讓您體驗咖啡多樣化的可能性。

圖／取自萬華老城咖啡香臉書粉專
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活動期間還將舉辦6場萬華導覽，邀請文史專家帶領大家探索萬華街區，深入了解老城的歷史與風貌。參加者可選擇不同主題的導覽路線，如「南萬華之旅」和「日本時代的萬華咖啡香」，體驗不一樣的萬華風情。此外，路線B「夜遊咖啡香」更邀請參加者在「貓之伊甸」與「老濟安」等店家間穿梭，沉浸於夜晚的咖啡香氣中。

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即日起至活動結束，民眾可報名參與各種店家活動，包括咖啡品嚐、甜點製作及街拍攝影分享等，豐富的體驗讓每個咖啡愛好者都能在萬華找到屬於自己的樂趣。欲知詳情，請至「萬華老城咖啡香」官方粉絲專頁查詢。

圖／取自萬華老城咖啡香臉書粉專
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