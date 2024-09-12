星巴克買一送一！ 5大好康快嚐鮮「冰搖鹹楓糖系列」 連2天「第二杯半價」、限量「杯緣子」滿額贈

星巴克限時優惠快追！ 最新推出的「冰搖系列」品項能喝到77折優惠，今(12日)、明兩天迎接咖啡同好日，招待全品項第二杯半價，還加碼Kitty杯緣子滿額贈，以及外送平台買一送一、組合優惠，統統快樂開搶！

⊙星巴克冰搖濃縮系列回歸 鹹楓糖風味新登場

圖／星巴克提供

體驗秋日全新境界，受到好評的冰搖濃縮義式咖啡榮耀回歸，帶來了「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」，和新風味「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」。

星禮程會員更於即起至9/13，使用星巴克APP行動預點服務，點購新品冰搖鹹楓糖風味燕麥奶(杏仁奶)咖啡以及冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶(杏仁奶)咖啡，可享 77折優惠。

⊙星巴克咖啡同好日「全品項第二杯半價」

即起至9/13，連續兩天迎接咖啡同好日「全品項第二杯半價」優惠，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。須注意的是，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／翻攝星巴克官網

⊙星巴克 x Hello Kitty 杯緣子滿額贈

歡慶Hello Kitty誕生50週年，台灣星巴克與Hello Kitty聯名合作，推出多種生活用品，Hello Kitty和她最親愛的朋友Tiny Chum所組成的杯緣子，令人愛不釋手。

即日起「Hello Kitty 杯緣子滿額贈」，凡單筆消費金額滿1,350元，即可獲得Hello Kitty杯緣子乙個；單筆消費金額滿250元，即可以280元加購Hello Kitty杯緣子乙個。(款式隨機，不累贈，數量有限，現場贈完為止)

Hello Kitty杯緣子。圖／星巴克提供

⊙foodomo外送平台指定飲品「買一送一」

圖／摘自星巴克咖啡同好會

foodomo外送平台優惠，自即日起至9/27每週三至五，於可享指定飲品「買一送一」好友分享「特大杯那堤」兩杯優惠價150元、「特大杯焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元，百元有找爽喝特大杯！

自即日起至10/1，推出「冰搖派對」，於外送平台foodomo購買兩杯大杯指定冷飲，可享兩杯199元優惠價，品項有冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡、冰那堤、冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂。

⊙foodpanda外送平台新品嚐鮮價、中秋組合優惠

圖／星巴克提供

foodpanda外送平台優惠，自即起至9/24推出點購「特大杯冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」，可享新品嚐鮮價139元。

同期間推出中秋歡聚組合，點購兩杯特大杯焦糖奶香星享那堤、巧克力可可碎片星冰樂，享第二杯半價；點購三杯大杯特選馥郁那堤，享優惠價345元。