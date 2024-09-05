Hello Kitty鐵粉失心瘋！ 星巴克 x Hello Kitty超萌聯名9／10開賣 kitty杯緣子、蝴蝶結杯、玩偶、手機繩必收
三麗鷗粉絲尖叫了！ 為了歡慶Hello Kitty誕生50週年，台灣星巴克與Hello Kitty聯名合作，於9/10起，以「Together in Fun Forever」主題，一口氣推出7款杯款和5款生活用品，有馬克杯、不鏽鋼杯、Kitty玩偶蝴蝶結吸管的TOGO冷水杯必搶，還有綠圍裙凱蒂貓、杯緣子滿額贈品也不能錯過哦！
星巴克這回攜手超人氣三麗鷗Hello Kitty推出聯名系列，將於9/10開賣超可愛蝴蝶結杯蓋的馬克杯組、蝴蝶結吸管的TOGO冷水杯、不鏽鋼TOGO冷水杯、手機掛繩等商品。此外，也將首次在亞太地區推出四款超萌的杯緣子盲盒收藏品，這些盲盒上有Hello Kitty和她最親愛的朋友Tiny Chum所組成的杯緣子。
目前官網上已曝光部分聯名商品，售價整理有一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元、「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元；聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元。
星巴克與Hello Kitty聯名系列商品銷售辦法，9/10當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買。
必搶超可愛「杯緣子」！這次星巴克還推出4款Hello Kitty杯緣子，分別有星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子。自9/10起單筆消費滿1,350元即可獲得乙個，或單筆消費250元，即可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。
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