Hello Kitty鐵粉失心瘋！ 星巴克 x Hello Kitty超萌聯名9／10開賣 kitty杯緣子、蝴蝶結杯、玩偶、手機繩必收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
「星巴克 x Hello Kitty」超萌聯名9／10開賣。圖／星巴克提供
「星巴克 x Hello Kitty」超萌聯名9／10開賣。圖／星巴克提供

三麗鷗粉絲尖叫了！ 為了歡慶Hello Kitty誕生50週年，台灣星巴克與Hello Kitty聯名合作，於9/10起，以「Together in Fun Forever」主題，一口氣推出7款杯款和5款生活用品，有馬克杯、不鏽鋼杯、Kitty玩偶蝴蝶結吸管的TOGO冷水杯必搶，還有綠圍裙凱蒂貓、杯緣子滿額贈品也不能錯過哦！

圖／星巴克提供
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星巴克這回攜手超人氣三麗鷗Hello Kitty推出聯名系列，將於9/10開賣超可愛蝴蝶結杯蓋的馬克杯組、蝴蝶結吸管的TOGO冷水杯、不鏽鋼TOGO冷水杯、手機掛繩等商品。此外，也將首次在亞太地區推出四款超萌的杯緣子盲盒收藏品，這些盲盒上有Hello Kitty和她最親愛的朋友Tiny Chum所組成的杯緣子。

圖／星巴克提供
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目前官網上已曝光部分聯名商品，售價整理有一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元、「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元；聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元。

HELLO KITTY TOGO冷水杯，售價$800。圖／星巴克提供
HELLO KITTY TOGO冷水杯，售價$800。圖／星巴克提供

HELLO KITTY馬克杯組，售價$950。圖／星巴克提供
HELLO KITTY馬克杯組，售價$950。圖／星巴克提供

HELLO KITTY造型馬克杯，售價$800。圖／星巴克提供
HELLO KITTY造型馬克杯，售價$800。圖／星巴克提供

HELLO KITTY不鏽鋼TOGO冷水杯，售價$1,280。圖／星巴克提供
HELLO KITTY不鏽鋼TOGO冷水杯，售價$1,280。圖／星巴克提供

HELLO KITTY12OZ不鏽杯，售價$1,000。圖／星巴克提供
HELLO KITTY12OZ不鏽杯，售價$1,000。圖／星巴克提供

HELLO KITTY16OZ不鏽鋼杯，售價$1,380。圖／星巴克提供
HELLO KITTY16OZ不鏽鋼杯，售價$1,380。圖／星巴克提供

HELLO KITTY20OZ不鏽鋼水壺，售價$1,280。圖／星巴克提供
HELLO KITTY20OZ不鏽鋼水壺，售價$1,280。圖／星巴克提供

星巴克與Hello Kitty聯名系列商品銷售辦法，9/10當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買。

必搶超可愛「杯緣子」！這次星巴克還推出4款Hello Kitty杯緣子，分別有星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子。自9/10起單筆消費滿1,350元即可獲得乙個，或單筆消費250元，即可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。

Hello Kitty杯緣子。圖／星巴克提供
Hello Kitty杯緣子。圖／星巴克提供

線上門市限定商品，HELLO KITTY圍裙，售價$1,200；HELLO KITTY手機掛繩，售價$780。圖／星巴克提供
線上門市限定商品，HELLO KITTY圍裙，售價$1,200；HELLO KITTY手機掛繩，售價$780。圖／星巴克提供

HELLO KITTY綠圍裙凱蒂，售價$1,200。圖／星巴克提供
HELLO KITTY綠圍裙凱蒂，售價$1,200。圖／星巴克提供

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