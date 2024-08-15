時髦咖啡廳要來了！ 福岡人氣咖啡「NO COFFEE」日系簡約風潮物店 2024年第三季將登台

NO COFFEE真的要來台灣了！ 以「Life with good coffee」為理念，在日本福岡一直擁有超高人氣的時尚系咖啡店「NO COFFEE」將來台開店，有網友發現品牌方已經悄悄在人力銀行招募人手，並預計於2024年第3季和台灣的咖啡控們見面！

日本福岡NO COFFEE。圖／翻攝IG@nocoffee_

NO COFFEE是許多台灣咖啡控訪日必拍、必喝的人氣咖啡店，因為創辦人佐藤慎介先生，曾經任職於服裝業界與玩具製造商，因此跳脫傳統咖啡廳的經營模式，將咖啡周邊產品做結合，舉凡馬克杯、帆布袋、上衣等週邊商品，充滿簡約風格與潮流設計，成為咖啡及潮物複合店。

日本福岡NO COFFEE。圖／翻攝IG@nocoffee_

日本福岡NO COFFEE。圖／翻攝IG@nocoffee_

以灰色為全店設計基調，帶些沉著優雅感，並打造為日系時髦咖啡廳，是咖啡愛好者聚集的美好空間！來這裡可以好好品味一杯咖啡，同時推薦店內的抹茶拿鐵，以及喜愛冰沙的人這裡也喝得到，

日本福岡NO COFFEE。圖／翻攝IG@nocoffee_

目前從網路人力銀行可看到「NO COFFEE」正在徵咖啡師，且預計將在2024年9月中開幕，即將與台灣的粉絲們見面，值得期待NO COFFEE的品牌口號「NO COFFEE, NO LIFE.」成為台灣咖啡迷心中嚮往之所在。

日本福岡NO COFFEE。圖／翻攝IG@nocoffee_