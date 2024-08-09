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冰奶油咖啡必喝！澳洲精品咖啡「LEIBLE COFFEE」首度登台插旗士林 鼠尾草綠極簡空間+抹茶拿鐵療癒百搭

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／LEIBLE COFFEE提供
圖／LEIBLE COFFEE提供

咖啡控快看！ 澳洲精品咖啡「LEIBLE COFFEE」首店進駐台灣了，亞太區海外據點就選在台北士林旗艦店，整體設計為極簡綠意舒適空間，還有台北限定冰奶油咖啡、冰抹茶拿鐵必喝，將於8/10正式開幕，跑咖人快收下這篇。

圖／LEIBLE COFFEE提供
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來自韓國的澳洲精品咖啡LEIBLE COFFEE的創辦人Yama，因受到韓劇《咖啡王子一號店》影響，展開了他一連串的咖啡烘焙修習歷程，進而對澳洲的特色咖啡文化產生了濃厚的興趣，更於2018年奪得世界盃杯測師大賽冠軍！孕育出「LEIBLE COFFEE」在雪梨開設了四家門店以及一間咖啡烘培場，這回登台首店就選在台北士林區！

圖／LEIBLE COFFEE提供
圖／LEIBLE COFFEE提供

LEIBLE COFFEE採用獨棟裝潢，純白色的外觀搭配品牌標誌性的鼠尾草綠，以及多層次的舒適空間，一樓為咖啡師的沖煮吧台及展品區；二樓則設計為顧客內用區並設有玻璃窗景，兩層樓的空間賦予店內慢悠愜意的氛圍，用了大片開窗與通透的玻璃連結室內空間，整體營造了愜意的氛圍，能更舒服的享受咖啡香氣。

圖／LEIBLE COFFEE提供
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LEIBLE COFFEE手沖系列使用的單品豆皆是在澳洲烘豆後直接空運來台，除了可品嚐到獨一無二的正宗澳式咖啡，歡慶旗艦店開幕之際，也同步推出台北限定款菜單，包括冰奶油咖啡、季節限定的荔枝冷萃咖啡以及來自韓國濟州島Osulloc茶園優質茶葉所製成的綠茶及冰抹茶拿鐵，主理人Yama 更精心混調限定單品豆款「Limitless－藝妓咖啡豆拼配」的限定單品豆。

圖／LEIBLE COFFEE提供
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圖／LEIBLE COFFEE提供
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「LEIBLE COFFEE」台北士林旗艦店，正是海外首間據點，除了豐富飲品，店內也提供每日精選甜品及鹹食供搭配，開幕日期定在8/10，快約好友一起品味看看澳洲精品咖啡吧！

「LEIBLE COFEE」TAIPEI

開幕日：2024/8/10

地址：台北市士林區文林路294號

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咖啡 必喝 抹茶 拿鐵

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