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台灣首店來了！ 越南火紅「共咖啡 Cộng Cà Phê」8/1開幕優惠 100%中獎「刮刮樂」送越南來回機票

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Cong Caphe Taiwan 臉書粉專
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越南必喝咖啡「Cộng Cà Phê」首店來台今(8/1)正式開幕了！ 「共咖啡」第1家台北門市落腳在北車商圈的開封街上，試營運期間湧進排隊人潮，最新的好消息是「共咖啡 Cộng Cà Phê」於8/1上午11時正式開幕，連2週推出開幕優惠，消費滿額得「刮刮樂」，最大獎是越南來回機票2名！

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在越南比星巴克受歡迎的「共咖啡 Cộng Cà Phê」，於2007年在河內越武王街創立，截至目前為止，全球已超過90家分店，不僅紅到作為韓劇場景拍攝地，也是大家造訪越南必喝的連鎖咖啡店。

而共咖啡台北總店為第4個海外據點，全台第1家門市落腳於台北車站商圈的開封街上，於7月悄悄進駐，經過10天試營運後，宣布於8/1正式開幕。而Cộng Cà Phê咖啡店都被網友們稱為越共咖啡，但經由台灣業者聲明，正確的中文品牌名稱為「共咖啡」。

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共咖啡Cong Caphe台北總店的裝潢汲取越南軍營氛圍，延續墨綠色軍裝風格，以頭盔燈罩、裸露鋼筋桌、模型飛機、復古照片掛牆上等懷舊裝飾，帶領顧客穿越時光到越戰年代的特殊氛圍。

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「共咖啡」歡慶開幕，自8/1至8/14連續兩週，凡消費滿350元，並追蹤共咖啡Cong Caphe官方社群FB或IG，就能免費獲得「抽獎刮刮樂」一張，最大獎將送出「台北-河內來回機票乙張」(共2名，一週抽1名)、單筆消費5折、8折、85折、9折優惠券、經典椰子冰沙兌換券、價值1000元或500元週邊產品禮盒、琺瑯杯、小濾壺、保溫瓶等好康(兌換期限至12/31止)，咖啡控們快朝聖！

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「共咖啡 Cộng Cà Phê」台北總店

地點：台北市中正區開封街一段16號

時間：每日9:30-21:30(限時1.5小時)

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