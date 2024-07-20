5大星冰樂任選！ 星巴克迎大暑「買一送一」 指定14款連喝2天

迎接下周一(7/22)是24節氣的大暑！ 星巴克推出消暑優惠買一送一，連2天「指定品項好友分享日」活動，於下周一、二上午11點至晚上8點於全台門市登場，這次共有14款飲料，其中包含了最多人喜愛的星冰樂，5大口味都特價！

摩卡可可碎片星冰樂。圖／翻攝星巴克IG@starbuckstw

星巴克公告將推出「盛夏推薦 指定品項好友分享日」活動，7/22至7/23連續2天，上午11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

圖／星巴克官網

指定品項好友分享活動品項：冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂。

圖／翻攝星巴克IG@starbuckstw

醇濃抹茶星冰樂。圖／翻攝星巴克IG@starbuckstw

星巴克提醒，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準；優惠不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，機場、休息站、高鐵、風景區等門市也不適用。