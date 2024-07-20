爆紅「越共咖啡台北首店」開幕！試營運全品項9折

排隊到外面了！知名越南咖啡品牌「Cộng Cà Phê（越共咖啡）」正式登台，首家門市選址台北市開封街，今日起至7月29日試營運，期間全品項9折優惠。UDN小編經過發現首日營業即吸引大批民眾前來，炎炎夏日座位全滿，可見人氣絕對非一般，準備排隊衝了！

圖／取自越共咖啡臉書粉專

「Cộng Cà Phê」過去已在加拿大、馬來西亞及南韓設立分店，2018年進軍韓國後，常常人滿為患。台灣作為其第四個海外據點，選擇在台北車站附近開封街設立首家門市，吸引了不少期待已久的粉絲。

圖／取自越共咖啡臉書粉專

Cộng Cà Phê的裝潢設計強調來自越南戰爭時期，營造出懷舊氛圍。台北首店延續品牌一貫的墨綠色風格，白色「Cộng Cà Phê」LOGO更顯示越南獨有特色，相信為顧客帶來別具一格的越南風情和生活體驗。趕快趁開幕優惠嚐鮮看看吧！ 圖／取自越共咖啡臉書粉專

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