台灣二號店要來了！「% Arabica」最新店址曝光 就在「中山線型公園」旁
千呼萬喚！ 來自日本京都、曾風靡台北人的文青風質感「%Arabica」咖啡廳，終於有最新動向了，從官方發文透露，第二間店鋪正式曝光落腳在「北市中山區」，就在中山線型公園旁邊。
近日官方IG宣布，「% Arabica Taiwan首間Roastery即將登場，期待與您見面的那天！」，依照貼出的最新照片，可以看出% Arabica二號店的新店面，依舊選用白色建築，再加上綠化植物牆外觀，呈現新清朝氣感。
據《ETFASHION》揭露，% Arabica二店曝光就在中山線型公園旁，正式店址為中山北路二段50巷45號。這也是繼台北象山店選址在信義區清靜的巷弄間之後，這回二店選擇在較靠近雙連捷運站，準備當中山商圈的人氣新地標！
「% Arabica」台灣二號店
地址：台北市中山北路二段50巷45號
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言