台灣二號店要來了！「% Arabica」最新店址曝光 就在「中山線型公園」旁

千呼萬喚！ 來自日本京都、曾風靡台北人的文青風質感「%Arabica」咖啡廳，終於有最新動向了，從官方發文透露，第二間店鋪正式曝光落腳在「北市中山區」，就在中山線型公園旁邊。

%Arabica咖啡廳將正式落腳在中山線型公園旁。圖／翻攝％Arabica官方IG、Google Maps

近日官方IG宣布，「% Arabica Taiwan首間Roastery即將登場，期待與您見面的那天！」，依照貼出的最新照片，可以看出% Arabica二號店的新店面，依舊選用白色建築，再加上綠化植物牆外觀，呈現新清朝氣感。

圖／翻攝％Arabica官方IG

圖／翻攝％Arabica官方IG

圖／翻攝％Arabica官方IG

據《ETFASHION》揭露，% Arabica二店曝光就在中山線型公園旁，正式店址為中山北路二段50巷45號。這也是繼台北象山店選址在信義區清靜的巷弄間之後，這回二店選擇在較靠近雙連捷運站，準備當中山商圈的人氣新地標！

%Arabica咖啡廳台北一號店在象山登山口。圖／翻攝％Arabica官方IG

「% Arabica」台灣二號店

地址：台北市中山北路二段50巷45號