快訊

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

狼師狡猾躲鏡頭！幼兒園監視畫面曝光北市府挨轟 教局還原時間序澄清

台股漲117點收23,997點 台積電漲15元收1,055元

台灣二號店要來了！「% Arabica」最新店址曝光 就在「中山線型公園」旁

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
%Arabica咖啡廳將正式落腳在中山線型公園旁。圖／翻攝％Arabica官方IG
%Arabica咖啡廳將正式落腳在中山線型公園旁。圖／翻攝％Arabica官方IG

千呼萬喚！ 來自日本京都、曾風靡台北人的文青風質感「%Arabica」咖啡廳，終於有最新動向了，從官方發文透露，第二間店鋪正式曝光落腳在「北市中山區」，就在中山線型公園旁邊。

%Arabica咖啡廳將正式落腳在中山線型公園旁。圖／翻攝％Arabica官方IG、Google Maps
%Arabica咖啡廳將正式落腳在中山線型公園旁。圖／翻攝％Arabica官方IG、Google Maps

近日官方IG宣布，「% Arabica Taiwan首間Roastery即將登場，期待與您見面的那天！」，依照貼出的最新照片，可以看出% Arabica二號店的新店面，依舊選用白色建築，再加上綠化植物牆外觀，呈現新清朝氣感。

圖／翻攝％Arabica官方IG
圖／翻攝％Arabica官方IG

圖／翻攝％Arabica官方IG
圖／翻攝％Arabica官方IG

圖／翻攝％Arabica官方IG
圖／翻攝％Arabica官方IG

據《ETFASHION》揭露，% Arabica二店曝光就在中山線型公園旁，正式店址為中山北路二段50巷45號。這也是繼台北象山店選址在信義區清靜的巷弄間之後，這回二店選擇在較靠近雙連捷運站，準備當中山商圈的人氣新地標！

%Arabica咖啡廳台北一號店在象山登山口。圖／翻攝％Arabica官方IG
%Arabica咖啡廳台北一號店在象山登山口。圖／翻攝％Arabica官方IG

「% Arabica」台灣二號店

地址：台北市中山北路二段50巷45號

編輯推薦

咖啡廳 文青

相關新聞

台灣二號店要來了！「% Arabica」最新店址曝光 就在「中山線型公園」旁

台灣二號店要來了！「%Arabica」最新店址曝光 就在「中山線型公園」旁

周末喝起來！星巴克「第二杯折100」星冰樂同享優惠

星巴克將在7月13日（六）、14日（日）推出「集團同慶 第二杯折$100」活動，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯或...

連喝3天「買一送一」！ 星巴克好友分享本週三開始 還有星冰樂半價爽喝

星巴克迷們注意！ 可能早已習慣每週一迎來星巴克買一送一優惠，但特別注意本週自星期三開喝最新「集團同慶」好友分享日優惠；另還有憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，購入星巴克兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的

新品大爆發！【CAFE!N】聯名日潮牌「WIND AND SEA、森永牛奶糖」期間限定11款餐食一次上

聯名、創意不斷的【CAFE!N】新品又來囉～與日本潮牌【MWIND AND SEA】跨海合作，推出日本風味＋台灣小吃文化的餐食，還有與【台灣森永製菓】聯手推出的霜淇淋，以及自家經典「N!CE TO MEAT YOU」系列漢堡升級再亮相，一次總共推出11款期間限定販售的新品，要讓大家耳目一新、吃得過癮，快來看看有什麼！

開工咖啡小確幸！星巴克「第2杯折100、買一送一」、全家「第2杯半價」

連假後開工，需要來杯咖啡打起精神！超商、連鎖咖啡店祭出開工小確幸，包括民眾最愛的星巴克買1送1、第2杯折100元；另有全家Let's Café第2杯半價、OKmart買2送1優惠。 星巴克1

咖啡迷看過來！ 北斗七家咖啡廳懶人包，質感咖啡、甜點下午茶、放鬆小憩推薦

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 北斗咖啡館推薦 | 北斗小鎮除了肉圓店相當多，這幾年許多返鄉青年回家鄉開設各式特色咖啡廳，讓北斗多了股青春潮味，來北斗吃肉圓小吃，買些知名伴手禮後，不妨找家喜愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。