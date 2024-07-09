連喝3天「買一送一」！ 星巴克好友分享本週三開始 還有星冰樂半價爽喝

星巴克迷們注意！ 可能早已習慣每週一迎來星巴克買一送一優惠，但特別注意本週自星期三開喝最新「集團同慶」好友分享日優惠；另還有憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券，購入星巴克兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，連星冰樂也在內喔。

憑兌換券可享「第二杯半價」爽喝星冰樂

星巴克自即日起到7/14止，持統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券到星巴克全台門市，購買兩杯大杯（含）以上冰熱/口味相同的飲料，即可享「第二杯半價」優惠，星冰樂也可以兌換，本券僅限優惠一次，飲料需當場領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

連續3天「特大杯買一送一」

自7/10週三起，星巴克將連續3天推出「集團同慶」好友分享日買一送一優惠，每天11:00-20:00，只要購買兩杯特大杯冰熱/口味相同的飲料，其中一杯由星巴克請客！不過需要注意的是每人每次最多買二送二，飲料限當場領取，而星冰樂系列飲料和其他特定飲品不在優惠範圍內。也就是本周五的「小周末」，可以用星巴克買一送一來慶祝結束本周工作天哦！